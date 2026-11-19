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La Paz, 19 nov (EFE).- Las exportaciones de Bolivia alcanzaron un valor de 10.317 millones de dólares al tercer trimestre de este año, un 54 % más que en el periodo similar de 2025, informó este jueves el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

La cifra alcanzada entre enero y septiembre superó los 6.681 millones de dólares reportados en el tercer trimestre del año pasado, señala un documento elaborado por el IBCE con cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El valor de las exportaciones a septiembre también sobrepasó los 9.661,4 millones de dólares que se registraron durante todo 2025.

El IBCE, que es una entidad especializada en análisis de datos de comercio exterior, precisó que las exportaciones tradicionales representaron el 74 % del valor total y las no tradicionales "subieron su participación al 26 %".

Las exportaciones no tradicionales "acumularon 2.644 millones de dólares, impulsadas especialmente por el buen desempeño de ocho productos", que son la joyería, chía, azúcar, alcohol etílico, castaña, leche, confecciones textiles y soya y sus derivados.

Mientras que las ventas tradicionales, que incluyen a los sectores de minería e hidrocarburos, crecieron un 67 % en valor y 6 % en volumen, "debido al incremento de las ventas de minerales", agrega el reporte.

Las exportaciones de hidrocarburos llegaron a 868,5 millones de dólares, frente a los 874,8 millones registrados entre enero y septiembre de 2025, y su participación en el valor total es de 8,4 %.

Además, el volumen exportado en esta área disminuyó un 12 % respecto al mismo periodo del año pasado, según la misma fuente.

El gas natural fue hasta hace unos años el sustento de la economía boliviana, con un volumen histórico de producción de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014, 6.113 millones de dólares en exportaciones en 2013 y un nivel de reservas de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF en inglés) certificadas a 2017.

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La producción empezó a caer desde 2016 y actualmente ronda los 27 MMmcd, mientras que las reservas probadas a diciembre de 2025 alcanzan los 2,3 trillones de TCF, el nivel más bajo en los últimos 20 años, según el más reciente estudio de certificación presentado la semana pasada. EFE