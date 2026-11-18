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Madrid, 18 nov (EFE).-

Shenzhen (China).- Los presidentes de las tres grandes potencias nucleares, Donald Trump, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China; y Vladímir Putin, de Rusia, se reúnen por primera vez a tres bandas, con la proliferación nuclear y las guerras de Irán y Ucrania sobre la mesa, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China).

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Shenzhen (China).- Xi y Trump también tienen prevista una reunión bilateral, la tercera del año.

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Shenzhen (China).- Los líderes de las 21 economías de la APEC celebran en Shenzhen (China) su reunión principal, tras la fotografía oficial de los participantes, con el comercio, la inteligencia artificial y la cooperación regional entre los asuntos centrales de la cita.

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Berlín.- Alemania organiza una cumbre de los países que apoyan a Ucrania, a la que asistirán, los presidentes y primeros ministros de Ucrania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como otros líderes, en un momento en el que Europa está decidida a sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia bajo mediación de EE.UU. para lograr la paz en Ucrania.

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La Haya.- La Corte Internacional de Justicia dicta su sentencia en el procedimiento iniciado por Gambia contra Birmania (Myanmar) por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio contra la minoría rohinyá y que podría ser clave para otros casos como el de Gaza.

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Cox's Bazar (Bangladés).- La comunidad de refugiados rohinyá en Bangladés aguarda la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Gobierno de Birmania, acusado de cometer genocidio contra la minoría musulmana.

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Bogotá.- Primer gran paro nacional convocado por el opositor Pacto Histórico y por organizaciones sociales y sindicatos desde la llegada a la presidencia de Colombia de Abelardo de la Espriella.

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Nueva York.- La empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, creadora del chatbot Claude, empieza este jueves a cotizar en Bolsa de Nueva York y en el índice tecnológico Nasdaq, con el precio de su acción ya fijado en 78 dólares, que le permitirá captar unos 64.350 millones de dólares y alcanzar una valoración de unos 1,4 billones, en una de las mayores operaciones bursátiles de la historia

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Ginebra.- La candidata española a liderar la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora española María Neira, presenta su candidatura a la dirección general, para la que compite con otros seis aspirantes.

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Antalya (Turquía).- La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) encara un duro tramo final con una sesión dedicada a la financiación para afrontar el cambio climático, uno de los puntos de mayor fricción entre los países ricos y los que están en vías de desarrollo.

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Bruselas.- El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, hace declaraciones a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EJCD).

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Bruselas.- El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, hace declaraciones a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EJCD)

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Jerusalén.- Un tribunal israelí decide este jueves en una vista si impone seis meses de detención administrativa, sin cargos ni juicio, al estudiante palestino Mahdi Tunsi, de 26 años, detenido el 8 de noviembre en su residencia universitaria de Jerusalén. Tunsi estudia Sociología y Criminología en la Universidad Hebrea y milita en la organización pacifista israelí Standing Together.

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Madrid.- El presidente del Gobierno español y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y el aspirante presidencial del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, debaten en televisión en el único cara a cara previsto en la campaña para los comicios del 29 de noviembre, que aborará temas como vivienda, política social, lucha contra la corrupción, migración y política exterior.

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Leipzig (Alemania).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visita a reclutas del nuevo modelo de servicio militar en Leipzig.

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Nueva York.- La periodista colombiana Estefany Rodríguez, galardonada este año con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), asegura en una entrevista con EFE que nunca imaginó que acabaría detenida durante más de dos semanas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, el país al que huyó tras recibir amenazas de muerte en Colombia por su trabajo.

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Los Ángeles (EE.UU.) - La NASA analiza el estado de las históricas sondas Voyager 1 y 2, los desafíos de operarlas en el espacio interestelar y el hito de la Voyager 1 al alcanzar un día luz de distancia de la Tierra, acto en el que además se presentará un adelanto del documental oficial de NASA+ por el 50 aniversario del proyecto.

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Beledweyn (Somalia).- Con el cauce del río Shabelle al límite de su capacidad y la memoria intacta de la devastación provocada por El Niño en 2023, miles de familias desplazadas en el centro de Somalia contienen la respiración ante el posible impacto de nuevas inundaciones que se esperan por ese fenómeno meteorológico.

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Ciudad de Panamá.- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF presenta en una conferencia de prensa la agenda y objetivos del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027, que se realizará en enero próximo en la Ciudad de Panamá.

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San José.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presenta en Costa Rica el informe Estado de la Población Mundial para Latinoamérica, en el que se analiza la situación actual de la juventud basado en datos demográficos, de salud sexual, fecundidad, desigualdad, trabajo y otros.

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Montevideo.- En el marco de su presidencia pro tempore del Mercosur, Uruguay acoge la Reunión de Ministerios del Interior y de Seguridad del bloque.

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Tokio.- A pesar de los avances en educación, tecnología y sanidad de las últimas décadas, cada vez más jóvenes sienten que el futuro al que aspiran está fuera de su alcance, alertó este jueves en su informe de 2026 el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que pidió más influencia y oportunidades para la juventud.

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Ciudad del Vaticano.- El árbol de Navidad del Vaticano, que este año es un abeto blanco de 24 metros procedente del sur de Italia, llega a la plaza de San Pedro.

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Ciudad de México.- La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, aborda en entrevista con EFE los desafíos de uno de los mayores encuentros literarios del mundo, su papel en la promoción de la lectura y las expectativas de su próxima edición, en un contexto de transformación de la industria editorial y los hábitos de los lectores.

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París.- La Biblioteca Nacional de Francia acoge una exposición dedicada a la obra gráfica de la artista Louise Bourgeois (1911-2010), que reúne por primera vez los fondos de esta institución y del Centro Pompidou.

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Lisboa.- El Instituto Cervantes de Lisboa inaugura el II Congreso «Lengua e identidad: variación lingüística, tradición y cultura», que reunirá durante dos jornadas a especialistas y profesionales para analizar la relación entre lengua, identidad y cultura, con mesas y debates sobre variación lingüística, tradición y medios de comunicación.

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París.- El Instituto Cervantes de París inaugurará este jueves la nueva Cátedra Cervantes con una conferencia del filósofo y escritor español Rafael Argullol, ganador del Premio Nadal por su novela La razón del mal, en la que reflexionará sobre el papel del arte en la existencia humana y su capacidad para enriquecerla y darle sentido.

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Madrid.- Tras trece años de espera sale a la venta el videojuego 'GTA VI' y lo hace rodeado de récords: es el más reservado de la historia, el más caro, el más viralizado y el más polémico. Un título convertido en un fenómeno social que desarrolla una trama que gira entorno a la violencia, el crimen y la cultura urbana.

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Washington.- Netflix estrena este viernes 'Hermanastras', su nueva comedia de animación y aventura que pone en el centro a quienes fueron reflejadas como las malas de la película en 'La Cenicienta', el clásico de 1950, y que ahora regresa para reflexionar sobre las inseguridades de la adolescencia o el miedo a no encajar.

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lgs/EFETV

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