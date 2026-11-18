Guardar

Berlín, 18 nov (EFE).- Los emisarios de la Casa Blanca para las negociaciones de paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, participarán este jueves en la cumbre de la Coalición de Voluntarios de Berlín, informó este miércoles el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Los enviados estadounidenses dijeron que mañana, durante nuestras reuniones en Berlín, nos ofrecerán un informe detallado sobre las conversaciones que el presidente de Estados Unidos mantiene actualmente en China", dijo Zelenski en su tradicional discurso nocturno.

PUBLICIDAD

El mandatario se refirió a la reunión que Donald Trump mantendrá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y con el líder de China, Xi Jinping, horas antes de la cumbre en Alemania, en un complejo de lujo de la ciudad de Shenzhen.

El líder ruso y el estadounidense, que ya se saludaron hoy en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en China, no se veían personalmente desde la reunión bilateral que celebraron en agosto de 2025 en Alaska, que no se tradujo en un acuerdo específico sobre una resolución del conflicto en Ucrania.

PUBLICIDAD

Los aliados de Ucrania observan de cerca los encuentros en China, especialmente la reunión trilateral en Shenzhen.

Zelenski reiteró este miércoles que tanto los europeos como él mismo reiterarán a Witkoff y Kushner su postura "clara y común" de que "las cuestiones relativas a Ucrania deben decidirse con la participación de Ucrania, y las cuestiones relativas a Europa deben decidirse con la participación de Europa".

PUBLICIDAD

"No puede haber otro enfoque", recalcó Zelenski, quien asistirá a la cumbre de Berlín junto a otra treintena de líderes y ministros de la Coalición de Voluntarios, que se centrará en los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin a la guerra, en la coordinación de la postura europea a la hora de sentarse a la mesa con Rusia y en las garantías de seguridad que ofrecerá Europa país invadido tras un alto el fuego.

En la cumbre participarán, entre otros, los mandatarios del grupo de países designados para negociar con Rusia, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como los líderes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y de la OTAN. EFE

PUBLICIDAD