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Caracas, 18 nov (EFE).- Un total de 11 ONG exigieron este miércoles que se verifique la independencia política de los postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, cuyo proceso de preselección finaliza hoy para una posterior designación a cargo del Parlamento, controlado por el chavismo.

A través de un comunicado conjunto, firmado por organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia, subrayaron que la renuncia a un partido o a un cargo público que se presente tras la postulación, o luego de la preselección o la designación, no acredita la independencia.

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Por tanto, indicaron que el Comité de Postulaciones Judiciales y el Consejo de Verificación deben publicar los "criterios objetivos y precisos sobre las afiliaciones, cargos partidistas y funciones políticas relevantes" y exigir una "declaración de dichos vínculos e intereses, de forma proporcionada".

Además, pidieron que se fijen criterios para evaluar la "conducta ética, imparcialidad y trayectoria profesional" a través de evaluaciones individuales y excluir a personas "responsables de violaciones de derechos humanos documentados por mecanismos internacionales".

Por otra parte, las ONG recomendaron que se garantice la paridad de género en la conformación definitiva del alto tribunal, así como transmitir en vivo las entrevistas de evaluación con paneles equilibrados y asegurar un lapso claro y efectivo para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones.

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El sábado, el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, el diputado opositor Pablo Pérez, indicó que se han recibido 1.149 candidaturas desde que comenzó el proceso, el pasado 28 de octubre.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

La renovación del TSJ fue uno de los primeros acuerdos en las conversaciones entre el Gobierno y una parte de la oposición -en la que no está representado el partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado- iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

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El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición y organizaciones de derechos humanos de servir al chavismo, así como de haber convalidado la cuestionada reelección de Maduro en las presidenciales de 2024, proclamada por un organismo electoral controlado por el oficialismo que no publicó las actas. EFE