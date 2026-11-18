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Samsung anuncia el lanzamiento en diciembre de sus lentes inteligentes, que ofrecen una forma más inteligente de ver el mundo PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2026 Al combinar la ingeniería de Samsung con 30 diseños exclusivos de Gentle Monster y Warby Parker, los nuevos lentes inteligentes ofrecen asistencia a manos libres impulsada por Gemini para ayudar a los usuarios a explorar su entorno y mantenerse conectados CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy el próximo lanzamiento de su línea completa de lentes inteligentes, que ofrecen una forma más inteligente de ver el mundo a través de una asistencia intuitiva con inteligencia artificial que permite tener las manos libres. Con fecha de lanzamiento prevista para el 10 de diciembre en Estados Unidos y Corea del Sur, y con preventas a partir de hoy, la colección combina la experiencia de Samsung en ingeniería móvil con 30 diseños distintivos¹ de Gentle Monster y Warby Parker para un uso diario cómodo y con estilo.

Desarrolladas en colaboración con Google y con Gemini integrado, estos lentes inteligentes ayudan a los usuarios a descubrir el mundo que los rodea, comunicarse en diferentes idiomas y mantenerse conectados sin dejar de estar presentes en el momento. Diseñados de manera responsable pensando en la comodidad de todos, estos lentes inteligentes cuentan con controles que le dan el control al usuario y cuentan con medidas de protección de la privacidad tanto para quien los usa como para las personas a su alrededor. Diseñados para ofrecer estilo y comodidad en el día a día Gentle Monster y Warby Parker unieron sus identidades de diseño en una colección conjunta de 30 modelos, que ofrece a los clientes una amplia variedad de formas de armazones, colores, tamaños y tratamientos de lentes para adaptarse a su estilo personal. Gentle Monster aporta una estética audaz e innovadora, mientras que Warby Parker ofrece diseños atemporales con un atractivo refinado.· Los seis diseños de armazones de lentes inteligentes de Gentle Monster, disponibles en varios colores · Los tres diseños de armazones de lentes inteligentes de Warby Parker, en versiones ópticas y de sol La experiencia en ingeniería de Samsung permitió integrar el hardware avanzado necesario para unos lentes inteligentes en unos marcos delgados y ligeros, sin sacrificar la durabilidad ni la comodidad. Con un peso de aproximadamente 41 gramos,² estos lentes se diseñaron cuidadosamente para lograr un equilibrio entre el peso, la resistencia estructural y la comodidad, lo que los hace adecuados para un uso prolongado a lo largo del día. Formas más intuitivas de interactuar con el mundo Gracias a la tecnología Gemini integrada, estos lentes inteligentes ofrecen experiencias intuitivas y sin necesidad de usar las manos. Están diseñados para ayudar a los usuarios a mantenerse conectados y presentes, al tiempo que ofrecen una amplia gama de funciones:· Explorar y comprender el entorno: los usuarios pueden hacer preguntas sobre lo que ven³ —como identificar un punto de referencia desconocido o obtener información sobre un objeto— y continuar la conversación de manera natural con preguntas de seguimiento. · Mejorar la productividad diaria: los lentes inteligentes ayudan a los usuarios a convertir la información en acción. Por ejemplo, un usuario puede tomar una foto de un pizarrón durante una reunión, pedirle a Gemini que resuma los puntos clave y guardarlos directamente en Samsung Notes. · Traducir y navegar sobre la marcha:⁴ los usuarios pueden traducir el menú de un restaurante u orientarse en lugares desconocidos con indicaciones paso a paso de Google Maps. · Mantenerse conectado, sin usar las manos: los lentes inteligentes permiten a los usuarios mantenerse conectados sin esfuerzo. Pueden priorizar, agrupar y resumir automáticamente las notificaciones según el contexto, leer en voz alta las actualizaciones importantes y habilitar respuestas de voz naturales. Ya sea para hacer llamadas o responder mensajes mientras tienen las manos ocupadas, los usuarios pueden mantenerse conectados sobre la marcha. Donde la innovación se une a la calidad Detrás de estas experiencias inteligentes se encuentra un hardware diseñado específicamente para permitir interacciones naturales y sin usar las manos. Una cámara HDR de 12 MP proporciona contexto visual a Gemini, al tiempo que permite tomar fotos de alta resolución y grabar videos nítidos. Los altavoces de oído abierto y un conjunto de cuatro micrófonos permiten interacciones de voz claras, llamadas y reproducción de audio, sin perder la conciencia del entorno del usuario. Con la plataforma Snapdragon® AR1 Gen 1,⁵ estos lentes inteligentes ofrecen un rendimiento fluido con hasta nueve horas de duración de batería con una sola carga, y hasta 72 horas con un estuche de carga completamente cargado.⁶ Diseñados para funcionar en conjunto con los teléfonos Galaxy, estos lentes inteligentes utilizan un sistema de computación dividida para transferir una parte de la carga de procesamiento al dispositivo conectado. Este enfoque, combinado con la cuidadosa optimización de Samsung en cuanto a la ubicación de los componentes, el diseño de la batería y la gestión térmica, ayuda a equilibrar el rendimiento, la durabilidad y la comodidad en el uso diario; todo en un diseño ligero. Responsablemente diseñado para la comodidad de todos Estos lentes inteligentes se diseñaron de manera responsable, teniendo en cuenta la comodidad y la privacidad de todos, en reconocimiento de la necesidad de considerar tanto a quienes los usan como a quienes los rodean. Este compromiso marcó decisiones clave desde el inicio, incorporando transparencia y control por parte del usuario en la experiencia. El diseño responsable forma parte de la experiencia práctica:· Indicadores claros de grabación: Al capturar imágenes o grabar video para tu galería, un LED indica que la cámara está activa, mientras que el usuario recibe simultáneamente una notificación visual a través de una luz interna y un sonido. Las medidas de seguridad integradas están diseñadas para desactivar la captura de la cámara si el LED externo está cubierto o no funciona correctamente. · Diseño de audio considerado: Los altavoces de oído abierto están diseñados para minimizar la fuga de sonido y, al mismo tiempo, ayudar a los usuarios a mantenerse al tanto de su entorno. En las conversaciones con Gemini Live, los sonidos del entorno, incluidas las voces de otras personas, se filtran para proteger la privacidad de los transeúntes. · Control del usuario y privacidad de los datos: Los usuarios mantienen el control tanto sobre los permisos específicos de la aplicación como sobre su actividad en Gemini. Las imágenes recopiladas por Gemini no se utilizan para el entrenamiento de modelos de IA ni para la segmentación publicitaria. Cuando los usuarios le preguntan a Gemini sobre lo que están viendo, los lentes inteligentes están diseñados para ocultar automáticamente los rostros de los transeúntes antes de responder. · Uso responsable: los lentes inteligentes están diseñados para usuarios mayores de 18 años, y se requiere verificación de edad para la activación del dispositivo y la descarga de la aplicación. Para obtener información más detallada sobre las políticas de privacidad de los lentes inteligentes, visita la publicación del blog de privacidad de Google. Disponibilidad Los lentes inteligentes de Gentle Monster y las de Warby Parker estarán disponibles en mercados selectos⁷ a partir del 10 de diciembre de 2026. Ambas colecciones se lanzarán en Estados Unidos, mientras que las lentes inteligentes de Gentle Monster también estarán disponibles en Corea. Las preventas⁸ de ambas colecciones comienzan hoy, antes de que estén disponibles para el público en general. Los clientes podrán probar y comprar estas gafas inteligentes en las tiendas físicas y en los canales en línea de Warby Parker; además, también podrán adquirirlas a través de la tienda en línea oficial de Gentle Monster. A partir del 10 de diciembre, también habrá demostraciones prácticas en tiendas seleccionadas de Samsung. En Estados Unidos, los lentes inteligentes de Warby Parker tendrán un precio inicial de 395 dólares, mientras que las de Gentle Monster oscilarán entre 449 y 489 dólares, según el modelo. Para obtener más información sobre los lentes inteligentes, visita Samsung.com. Especificaciones del producto Peso Lentes: 41 g*

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Estuche de carga: Gentle Monster 194,5 g, Warby Parker 166,8 g

* Según las especificaciones del fabricante a julio de 2026 y la configuración del modelo GGS002. El peso puede variar según la configuración y el modelo. El rango de peso es de 39.6 a 43.9 g para los lentes inteligentes Gentle Monster y de 40,4 a 42,6 g para los lentes inteligentes Warby Parker. El peso incluye los lentes estándar; no incluye los lentes graduados. Procesador Plataforma Snapdragon® AR1 Gen 1

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*Snapdragon es una marca comercial o marca registrada de Qualcomm Incorporated. Snapdragon y los productos de la marca Snapdragon son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Cámara Captura de fotos HDR de 12 MP

Foto: formato vertical 3:4 (3,024 x 4,032)

Video: grabación en 3K a 30 fps o en 2K (compatible con HDR*)

*El HDR para video es compatible hasta 2K. Audio / Micrófono 2 altavoces de oído abierto / 4 micrófonos Memoria / Almacenamiento 2 GB de memoria / 64 GB de almacenamiento*

*La capacidad de almacenamiento disponible depende del software preinstalado. Duración de la batería Hasta 9 horas con una sola carga

Hasta 72 horas con un estuche de carga cargado

*La duración de la batería varía según el entorno de red, las funciones y aplicaciones utilizadas, la configuración del dispositivo, el número de veces que se ha cargado y otros factores. Controles Táctil, voz Asistente de IA Google Gemini, Bixby*

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*Solo con teléfonos Galaxy Resistencia al agua y al polvo IPX4* Solo para los lentes Red Compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth v5.4

*La disponibilidad de la red Wi-Fi 6E puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima y un enrutador Wi-Fi 6E. Compatibilidad Las series Galaxy S, Galaxy S FE, Galaxy Z Fold, Flip y Fold Ultra con One UI 9.0 o superior; la serie Google Pixel 7 y modelos posteriores con la actualización de Android del 17 de septiembre de 2026 o posterior; y el iPhone 13 y modelos posteriores (con un mínimo de 6 GB de RAM) con iOS 26.6 o posterior. · La colección de Gentle Monster incluye 16 variantes basadas en seis estilos de armazones, mientras que la colección de Warby Parker incluye 14 variantes basadas en tres diseños de armazones con una variedad de opciones de ancho y lentes. · Según las especificaciones del fabricante a julio de 2026 y la configuración del modelo GGS002. El peso puede variar según la configuración y el modelo. El rango de peso es de 39,6 a 43,9 g para las gafas inteligentes de Gentle Monster y de 40,4 a 42,6 g para las gafas inteligentes de Warby Parker. El peso incluye lentes estándar; se excluyen los lentes graduados. · Las funciones para compartir contenido visual en vivo pueden variar según la aplicación, el servicio, el mercado y las leyes aplicables o los requisitos de consentimiento. · Las experiencias relacionadas con la traducción y la navegación pueden variar según el idioma, la región, la aplicación, el proveedor de servicios y el entorno de red. · Snapdragon es una marca comercial o marca registrada de Qualcomm Incorporated. Snapdragon y los productos de la marca Snapdragon son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. · La duración de la batería se basa en un escenario de uso mixto que puede incluir conversaciones en Gemini, reproducción de música, grabación de video, mensajes y notificaciones. La duración real de la batería varía según el uso, la configuración, los ajustes, el entorno de red y otros factores. · Disponible en Estados Unidos y Corea del Sur. · Disponible en determinados canales y ubicaciones. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/samsung-anuncia-el-lanzamiento-en-diciembre-de-sus-lentes-inteligentes-que-ofrecen-una-forma-mas-inteligente-de-ver-el-mundo-302944392.html FUENTE Samsung Mexico

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