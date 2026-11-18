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La Habana, 18 nov (EFE).- El Gobierno de Cuba promulgó este miércoles una amplia reforma de su sistema de Seguridad Social con medidas pioneras para América Latina, mientras da espacio al emergente sector privado en la isla.

La nueva legislación, que entrará en vigor dentro de siete días, introduce un mecanismo anual para ajustar las pensiones estatales a la inflación, reconoce por primera vez hasta diez años de cuidado familiar como tiempo cotizado y elimina los topes de contribución al sector privado.

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La reforma se da en medio de una crisis marcada por el encarecimiento del costo de la vida y el acelerado envejecimiento demográfico de la isla, y después de que el Gobierno hay aprobado 176 transformaciones económicas y sociales para tratar de superar la coyuntura.

Algunas de las reformas apuntan a medidas propias de sistemas europeos.

La gran novedad se da en el plano de los cuidados, siguiendo las recomendaciones del Organismo Internacional del Trabajo (OIT), las labores de cuidado no remuneradas entran dentro de la definición jurídica del trabajador y computarán para el retiro.

Para acceder a las pensiones ordinarias por edad, se acreditará como tiempo de servicio "hasta un máximo de diez años del período dedicado al cuidado de familiares en situación de dependencia que requieren ayuda para realizar los actos esenciales de la vida diaria", así como las licencias no retribuidas solicitadas con ese fin.

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La legislación incorpora además un beneficio dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el empleo que se incorporen a cursos de preparación.

En esos casos, recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo y el período de formación les será reconocido como tiempo de servicio.

Una medida que coincide con el gran éxodo juvenil de los últimos años de la isla, cuando se calcula que se ha perdido más del 10 % de la población total.

Y, una forma de incentivar el empleo; sin embargo, el salario mínimo es de apenas 3.210 pesos cubanos, entre 3 y 4 dólares en el mercado informal, cantidad que agrava la desocupación.

La nueva norma establece que todas las prestaciones, ya sea por invalidez total o por edad; sector estatal o privado, no pueden ser menores a la pensión mínima fijada por el Estado. Sin embargo, actualmente la pensión se sitúa en 3.056 pesos cubanos, poco más de tres dólares al cambio informal.

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Además, la regulación dispone que las pensiones mínimas se fijarán cada año por el Consejo de Ministros "atendiendo al desarrollo económico-social alcanzado, a las condiciones económicas y a la tendencia de la inflación".

La reforma también ordena el panorama laboral emergente de la isla al regular por primera vez la pluriactividad.

Los cubanos podrán combinar legalmente empleos en el sector privado y el estatal, o sumar distintos trabajos privados.

Por otro lado, se suprimen los límites máximos de las escalas de cotización en el sector no estatal.

Los trabajadores podrán aportar el monto deseado para una pensión futura y podrán sumar la cantidad de distintos trabajos, sin embargo, el tiempo de servicio se computa de forma cronológica lineal (no se duplica por tener varios trabajos al mismo tiempo, aunque sí se suman los aportes económicos).

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Puntualiza, además, que "la contribución de los afiliados es del 20 % de la base de contribución definida por este a partir de los ingresos que perciba, la que no puede ser inferior al salario mínimo establecido en el país" de 3.210 pesos mensuales (casi 4 dólares al cambio informal).

Esta misma tasa aplicará para los cubanos contratados individualmente en el exterior y los creativos de la comunicación, quienes tendrán hasta finales de este año para actualizar sus bases de cotización de cara a enero de 2027. EFE