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Bogotá, 18 nov (EFE).- Colombia registró en septiembre un déficit en su balanza comercial de 2.268,2 millones de dólares, lo que supone un incremento del 99,8 %, casi el doble, con respecto al mismo mes del año anterior, informó este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Estas cifras se explican en parte por el aumento del 33,7 % de las importaciones, que alcanzaron los 8.192,8 millones de dólares en septiembre, frente a los 6.128,8 millones del mismo mes de 2025.

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Las manufacturas continuaron concentrando la mayor parte de las compras en el exterior, con un total de 5.963,2 millones de dólares y una participación del 72,8 % del total.

Por su parte, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas acumularon un total de 1.187,2 millones de dólares (14,5 %) y los combustibles sumaron 1.037,1 millones de dólares (12,7 %).

Por países, China fue el principal origen de las importaciones colombianas en septiembre, con una participación del 29,3 %. Las compras procedentes de ese país crecieron un 37,9 % en la comparativa interanual y alcanzaron los 2.400,3 millones de dólares.

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El aumento en septiembre se explicó, según el DANE, por las mayores compras de vehículos -con un incremento equivalente al 378,5 % en comparación al mismo mes de 2025-, teléfonos celulares, motocicletas y velocípedos.

En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con una participación del 21,1 %, que equivale a 1.732,2 millones de dólares distribuidos en gas natural licuado, gasóleos y otros.

Le siguen México (5,5 %), Brasil (4,9 %), Alemania (3,2 %), Trinidad y Tobago (2,9 %), India (2,2 %) y otros (30,8 %). EFE