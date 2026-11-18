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Caracas, 18 nov (EFE).- El secretario de Guerra (Defensa) de EE.UU., Pete Hegseth, consideró este miércoles durante su visita en Caracas que el acuerdo petrolero con Venezuela quita relevancia al estrecho de Ormuz, un estratégico paso marítimo controlado por Irán que ha sido escenario clave de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El secretario de Guerra subrayó que Venezuela suscribió un acuerdo petrolero histórico con Estados Unidos, anunciado en agosto pasado, que "está trayendo dominio energético en beneficio de los estadounidenses y los venezolanos para las próximas décadas", lo que hace que el estrecho de Ormuz "sea un factor irrelevante para la industria occidental".

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Teherán mantiene restringido el tránsito por el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra y amenaza con atacar a los buques que utilicen rutas alternativas "no autorizadas", mientras Washington ha impuesto un cerco naval sobre sus puertos.

Hegseth dio estas declaraciones desde la embajada de EE.UU. en Caracas, acompañado de autoridades y empresarios como Alejandro Betancourt, director ejecutivo de North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía a la que el Gobierno estadounidense dio una concesión de 100 años para explotar 17 yacimientos en Venezuela.

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Desde que Estados Unidos capturó y depuso en enero pasado al presidente venezolano Nicolás Maduro, ha tutelado al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y ha impulsado la firma de múltiples acuerdos energéticos.

Hegseth aseguró este miércoles que, en menos de un año tras la captura de Maduro, Venezuela ha pasado de ser "la amenaza regional más agresiva" a convertirse en "un socio de seguridad colaborador". EFE

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