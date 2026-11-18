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Barcelona (España), 18 nov (EFE).- El fundador de la marca española de moda Mango, Isak Andic, planeó apartar definitivamente de la compañía a su hijo mayor, Jonathan, que está siendo investigado por la muerte del empresario, según un auto judicial conocido este miércoles.

Para ello, Andic pidió a la terapeuta familiar que recomendara un año sabático al hijo para facilitar su salida gradual, algo que ocultaron al primogénito de la familia.

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La Audiencia de Barcelona confirmó la prisión eludible con fianza para Jonathan Andic en una resolución a la que tuvo acceso EFE, donde se alude a ese "plan", y que se desprende de las conversaciones entre el padre y la terapeuta los meses "inmediatamente anteriores" a la muerte, ocurrida en diciembre de 2024 al caer por un barranco de montaña.

El tribunal confirmó por mayoría de dos de tres magistrados la fianza de un millón de euros impuesta por una jueza a Jonathan Andic cuando fue detenido, el 19 de mayo pasado, al concluir que hay indicios para mantenerlo imputado por el homicidio del padre. El sospechoso ya depositó esa cantidad para quedar en libertad provisional.

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La Audiencia analiza la relación familiar, profesional y económica del hijo con el padre y concluye que podría haber "intereses contrapuestos, frustraciones y expectativas sucesorias".

Matiza, sin embargo, que ello "no acredita por sí mismo un móvil homicida ni permite seleccionar únicamente los mensajes de contenido conflictivo".

Tampoco consta que el hijo conociera los planes de su padre de impedir su regreso a Mango, por lo que, no puede afirmarse que "actuara precisamente para impedirla".

Cita la Audiencia mensajes de septiembre de 2024 que apuntan a que Isak Andic pidió la "ayuda" de la terapeuta familiar para lograr "cuanto antes" que su hijo saliera de Mango.

En esas conversaciones, el empresario explicaba a la terapeuta que prefería "actuar de manera progresiva: primero debía conseguirse que su hijo tomara el año sabático y, cuando pretendiera regresar, se le comunicaría que la familia debía permanecer fuera de la gestión. Concluyó que lo importante era conseguir apartarlo de la empresa", añade el auto judicial.

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Según el tribunal, la terapeuta "participó activamente en la ejecución del plan".

La documentación intervenida, sostiene el tribunal, muestra que el objetivo definitivo del plan concertado entre el fundador de la empresa y la terapeuta "debía mantenerse oculto".

El 17 de noviembre, ella informaba al empresario de que Jonathan "estaba ya en condiciones de adoptar un año sabático y comenzar un proyecto personal".

Solo quedaba pendiente que el hijo comunicara la decisión al padre, quien comentó que Jonathan le había pedido hablar "en un lugar en el que no hubiera absolutamente nadie, para su tranquilidad psicológica, y que lo harían caminando".

El 12 de diciembre, la terapeuta dijo al empresario que Jonathan le había hablado de un paseo por un camino de la montaña de Montserrat (Barcelona) y expresó el deseo de que aquella salida sirviera para iniciar "una nueva etapa de comunicación". Esta fue la última conversación documentada entre ambos antes de la muerte del fundador de Mango. EFE

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