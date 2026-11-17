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La Policía Nacional ha participado en una operación internacional contra una red dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hasta Europa a través de contendores que deja 50 detenidos en varios países, uno de ellos arrestado en Gran Canaria.

La investigación desarrollada ha permitido constatar que la red utilizaba un entramado empresarial, creado ex profeso, para generar apariencia de legalidad y así facilitar el tráfico internacional de cocaína, simulando que los envíos eran transacciones mercantiles legítimas que transportaban fruta.

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A través de esta estructura logística, la red llegó a introducir en Europa varias toneladas de cocaína, destacando la incautación de 750 kilos llevada a cabo el pasado mes de agosto en Amberes, Bélgica, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La explotación de la operación se llevó a cabo la pasada semana en un 'Action Day' que, coordinado por EUROPOL y desarrollado en Suiza, Alemania, República Checa y España, finalizó con la detención de unas 50 personas.

En Gran Canaria fue arrestado uno de los máximos responsables de la organización, procediendo al registro de una vivienda.