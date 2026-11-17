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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha propuesto establecer un grupo de trabajo en la región para establecer un régimen de cooperación en la liberación y el intercambio coordinados de reservas de crudo durante periodos de crisis, en lo que sería "una versión asiática de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)".

"Me gustaría presentar esta iniciativa como una versión asiática de la AIE", ha enunciado Takaichi en su intervención durante la reunión de líderes de la Comunidad Asiática de Cero Emisiones (AZEC) en el contexto de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que se celebra en Manila (Filipinas).

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En este sentido, la líder japonesa ha planteado la necesidad de establecer un grupo de trabajo sobre seguridad petrolera en Asia, en cooperación con la AIE y el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, con el objetivo de desarrollar normas para la liberación y el intercambio coordinados de reservas de petróleo durante emergencias.

Asimismo, Takaichi ha anunciado también que tiene previsto la creación de una nueva sede de la AIE en Tokio, que servirá como núcleo de la iniciativa planteada.