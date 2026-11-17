17/11/2026 El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en la Asamblea Regional de Murcia, José Ángel Antelo, y la portavoz adjunta, Virginia Martínez ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA PRENSA ANTELO

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El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en la Asamblea Regional de Murcia, José Ángel Antelo, y la portavoz adjunta, Virginia Martínez, viajarán a El Salvador para conocer las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y participar como ponentes en la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED).

El objetivo de la visita es conocer las medidas aplicadas por el Ejecutivo salvadoreño en materia de seguridad pública, educación, innovación tecnológica y modernización de las administraciones, con el fin de estudiar experiencias que puedan servir de referencia para futuras iniciativas en la Región de Murcia.

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La agenda institucional de ambos diputados regionales incluye visitas a la Asamblea Legislativa de El Salvador, a la Secretaría de Innovación de la Presidencia y al centro penitenciario Cero Ocio, donde conocerán las medidas aplicadas en materia penitenciaria y de seguridad, además de asistir a la inauguración del Palacio Nacional.

Asimismo, mantendrán encuentros con la ministra de Turismo, Morena Valdez, y con la Comisión Presidencial para los Salvadoreños en el Exterior.

En el ámbito educativo y tecnológico, Antelo y Martínez se interesarán por el proyecto de modernización desarrollado en 171 escuelas públicas salvadoreñas, que incorpora herramientas tecnológicas y tutores basados en inteligencia artificial, así como por la aplicación de estas tecnologías en centros sanitarios.

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Durante su intervención como ponentes en la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED), los parlamentarios abordarán cuestiones relacionadas con la seguridad, la inmigración, la situación institucional de España y los desafíos de la Región de Murcia.

En palabras de Antelo, el propósito del viaje es conocer las políticas aplicadas en El Salvador en seguridad, educación e innovación para estudiar experiencias "que puedan aportar soluciones a los problemas que tenemos en España y en la Región de Murcia".

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Por su parte, Martínez ha destacado que la visita "representa una oportunidad para intercambiar experiencias institucionales, conocer nuevos modelos de gestión pública y trasladar a un foro internacional las necesidades y reivindicaciones de nuestra región".