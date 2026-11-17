17/11/2026 Álvaro Castillejo en el concierto de su primo Julio Iglesias Jr este lunes en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El pasado febrero conocíamos la inesperada noticia: después de más de una década de relación y tres años de matrimonio, Álvaro Castillejo y Cristina Fernández habían tomado la decisión de separarse tan solo un año después del nacimiento de su primer y único hijo en común, Nicolás. Siempre discreto con su vida privada, no ha sido hasta este lunes, en su reaparición en el concierto que su primo Julio José Iglesias ha ofrecido en el Teatro Nuevo Alcalá con el espectáculo con el que rinde homenaje a las canciones más emblemáticas de su padre, Julio Iglesias, cuando el sobrino de Isabel Preysler ha roto su silencio sobre su divorcio de la periodista.

"Esta es la tercera vez que vengo a verle ya. Es increíble. Y especial por ser aquí en Madrid, obvio" ha expresado antes de enfrentarse a las preguntas sobre cómo se encuentra 9 meses después de su ruptura con Cristina: "Todo bien, todo bien. Es complicado. Siempre es complicado. Con un niño y demás es complicado" ha confesado sobre cómo lleva su separación.

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Confirmando que su decisión de emprender caminos separados fue cordial, de mutuo acuerdo y sin la existencia de terceras personas, el primo de Tamara Falcó ha dedicado unas bonitas palabras a su ex mujer y, confesando que su relación es muy buena, ha asegurado que Cristina "está guapísima, pero guapísima, guapísima".

¿Abierto al amor? Como ha expresado con sinceridad, "no. Es Navidad y vamos a estar tranquilos y ahora vamos a disfrutar del show", apuntando que por el momento "todavía es pronto" y no sabe dónde pasará las fechas más entrañables del año, aunque sí ha comentado que lo más probable es que las celebre con su tía Isabel y sus primos en la mansión de la socialité en Puerta de Hierro.

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