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El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha acusado este martes al bloque comunitario de intentar regular la actividad de empresas estadounidenses dentro de su propio territorio mediante normativas comunitarias que afectan a compañías y proveedores de terceros países, una práctica que ha calificado de "inaceptable".

"Regulen todo lo que quieran aquí, en Europa, pero están regulando la actividad de empresas estadounidenses en Estados Unidos, y eso es sencillamente inaceptable", ha asegurado durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa celebrado en Bruselas, en el que ha criticado especialmente el exceso de regulación comunitaria y ha reclamado una reducción de las exigencias normativas.

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En concreto, Puzder ha cuestionado el alcance extraterritorial de algunas directivas europeas, como las que obligan a las grandes empresas a informar sobre su impacto medioambiental y a vigilar que sus proveedores respeten los Derechos Humanos y las normas ambientales, al considerar que estas exigencias pueden terminar afectando incluso a compañías estadounidenses que no operan en Europa.

"Tenemos esta enorme lista de proveedores y subproveedores sobre los que hay que informar anualmente en la UE, lo que hace muy poco atractivo invertir y crecer en Europa", ha lamentado el embajador, que ha puesto como ejemplo a una empresa estadounidense que fabrica recipientes para transportar petróleo y que, pese a no mantener relaciones comerciales con Europa, podría verse afectada por las obligaciones impuestas a una multinacional como ExxonMobil.

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En este sentido, ha relatado que representantes de grandes empresas tecnológicas estadounidenses le trasladan habitualmente sus quejas por el marco regulatorio europeo, ya que, según ha detallado, cada vez que intentan ampliar sus inversiones se encuentran con "una nueva regulación", cambios en las normas existentes o "una multa de mil millones de dólares".

"No se puede invertir en un continente así", ha sostenido el diplomático estadounidense, que ha advertido de que las restricciones regulatorias europeas dificultan la llegada de inversiones y perjudican la competitividad del bloque comunitario.

Por ello, ha reclamado a Bruselas que vaya más allá de "los esfuerzos de simplificación" administrativa impulsados por la Comisión Europea y acometa una reducción efectiva de las exigencias normativas. "La simplificación no es suficiente. Europa necesita normas más sencillas, sin duda, pero necesita menos regulación. Necesita desregular", ha defendido.

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RECHAZA QUE BRUSELAS REGULE LOS LANZAMIENTOS DE SATÉLITES EN EEUU

El embajador estadounidense también ha cargado contra las propuestas europeas para regular la industria espacial en la UE, al considerar que Bruselas pretende imponer sus exigencias a los operadores estadounidenses incluso cuando desarrollan sus actividades fuera del territorio comunitario.

"No vamos a cambiar nuestras normas. No vamos a cambiar la forma en que lanzamos satélites para satisfacer las exigencias de la Unión Europea", ha advertido Puzder, que ha defendido la competitividad de la industria espacial estadounidense frente a la europea, asegurando que su su país puso en órbita el año pasado 3.700 satélites frente a los 170 del bloque comunitario.

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"No regulen los lanzamientos en Estados Unidos y nosotros no regularemos los lanzamientos en Europa. Necesitamos un poco de reciprocidad", ha reclamado, antes de insistir en que "no vamos a permitir que la UE o la Comisión regulen la industria espacial en Estados Unidos. Eso sencillamente no es razonable".

Puzder se ha referido a la Ley Espacial Europea (EU Space Act) que Comisión presentó en junio de 2025, y que está todavía en negociación entre el Consejo (los gobiernos) y el Parlamento Europeo. La normativa tiene como objetivo es establecer requisitos comunes sobre seguridad, sobre todo ante la expectativa de que el incremento con los años de residuos espaciales aumente también el riesgo de colisiones.

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Para evitarlo, el Ejecutivo comunitario propuso medidas para mejorar el seguimiento de los objetos espaciales y limitar nuevos desechos, Eso sí, la aplicación de estas normas afectan a los activos espaciales nacionales como de la UE (incluso los que operen en territorio no comunitario), así como a los operadores no pertenecientes a la UE que ofrezcan servicios en Europa, según informó la Comisión en junio de 2025.