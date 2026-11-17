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El vicepresidente segundo y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, se ha desmarcado este martes de lo que ha considerado como una "reflexión muy a la ligera" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, cuando éste señaló que no se montaría en un AVE mientras no se revisara la seguridad de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) de este año, y ha apuntado que él no lo hubiera dicho.

Así se ha pronunciado el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz en el turno de preguntas de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol.

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Preguntado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, acerca de si la conexión de alta velocidad entre Madrid y Sevilla es "segura" al hilo de las declaraciones del presidente de la Junta, el vicepresidente y consejero de Turismo ha respondido que la pregunta era "complicada", porque el mensaje que él transmite es el de "la importancia de la riqueza, el empleo y las oportunidades", así como de que "mejore la infraestructura", y "si el mensaje que vamos dando es un mensaje de que yo no me montaría en un tren", eso "va a hacer que la gente se lo piense antes de coger un tren".

"Y eso perjudica al sector y perjudica a Andalucía", ha advertido el dirigente de Vox, quien en ese sentido ha opinado que Moreno "hizo una reflexión muy a la ligera", y "hay declaraciones que hay que pensarlas muy bien, porque luego el sector te dice que esas declaraciones no ayudan".

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"Yo no lo hubiese dicho", ha añadido en esa línea Gavira, que ha agregado que él hubiera preferido "minimizar" riesgos y abogar por "mejorar el sistema ferroviario", y al respecto ha dado por hecho que "dentro de 13 días va a haber un Gobierno en España nuevo", tras las elecciones generales del 29 de noviembre, que "le va a poner el acento a la seguridad ferroviaria, y primero pondrá a los españoles" como prioridad, ha remarcado.

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