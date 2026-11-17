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París, 17 nov (EFE).- La inversión de las grandes empresas en investigación y desarrollo (I+D) se aceleró en 2026, impulsada por el sector tecnológico y el desarrollo de inteligencia artificial (IA), mientras que los presupuestos públicos destinados a estas actividades disminuyeron por segundo año consecutivo en los países de la OCDE, según datos publicados este martes por la organización.

En concreto, el gasto en I+D de las mayores empresas del mundo creció un 13,9 % interanual en el primer semestre de 2026, frente al 5,6 % registrado en 2025, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un comunicado.

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El incremento estuvo liderado por las compañías de software y servicios informáticos, con un avance del 23 %, y las de hardware y electrónica, con un 20 %. Nvidia, Meta y Samsung Electronics fueron las empresas que registraron los mayores aumentos de inversión entre las analizadas por la OCDE.

Por contra, el crecimiento fue mucho más moderado en otros sectores económicos. Así, la inversión en I+D de las empresas de ciencias de la vida aumentó un 2 %, mientras que el gasto de las compañías automovilísticas y aeroespaciales cayó por cuarto trimestre consecutivo.

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También disminuyeron los presupuestos públicos de I+D de los países de la OCDE. Exactamente un 2,7 % en términos reales en 2025, después de caer un 3,7 % en 2024.

La financiación pública se situó así por debajo de los niveles de 2020, según las estadísticas nacionales recopiladas por la organización con sede en París.

Estados Unidos registró una caída del 7,8 %, Japón del 3,7 % y Alemania del 0,9 %. En el conjunto de la Unión Europea, el descenso fue del 0,7 %.

La OCDE también señaló que disminuyó la proporción de fondos públicos destinados a objetivos específicos, como salud, defensa y energía. En 2025, estos programas representaron el 66,4 % de los presupuestos públicos de I+D de la organización, frente al 68 % del año anterior. EFE

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