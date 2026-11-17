15/11/2022 Logo de Imperial Brands. ECONOMIA EMPRESAS IMPERIAL BRANDS

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La tabacalera británica Imperial Brands, propietaria de marcas como Nobel y Fortuna, planea llevar a cabo una reducción de plantilla adicional que afectará a entre 2.100 y 2.500 puestos para finales de 2030, según ha anunciado este martes la compañía, que vio caer un 8,4% el beneficio neto atribuido al cierre de su año fiscal, con 1.897 millones de libras (2.274 millones de euros).

Este ajuste adicional de su fuerza laboral se suma al recorte de 2.100 puestos de trabajo a nivel mundial acometido por Imperial Brands en su último ejercicio fiscal.

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Según la información publicada por la multinacional, la plantilla media de Imperial Brands en 2026 era de 25.100 efectivos, por lo que el recorte de hasta 4.600 puestos supondría un ajuste de alrededor del 18%.

"Confiamos en lograr un ahorro anual de al menos 320 millones de libras esterlinas (384 millones de euros) para 2030. Hemos generado ahorros anualizados de 90 millones de libras esterlinas (108 millones de euros), y las medidas adoptadas desde el inicio del programa respaldan ahorros anualizados futuros de 180 millones de libras esterlinas (216 millones de euros), más de la mitad de nuestro objetivo", ha explicado Lukas Paravicini, consejero delegado de la compañía.

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Por otro lado, la tabacalera ha informado de que al cierre de su año fiscal, que concluyó el pasado mes de septiembre, el beneficio neto atribuido de la compañía ascendió a 1.897 millones de libras (2.274 millones de euros), un 8,4% menos que un año antes.

De su lado, la cifra de ingresos contabilizada por la compañía alcanzó los 31.677 millones de libras (37.965 millones de euros), un 1,5% por debajo del dato del ejercicio precedente, mientras que la deuda neta aumentó un 1,9%, hasta 9.126 millones de libras (10.937 millones de euros).

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Asimismo, Imperial Brands ha anunciado su intención de llevar a cabo un plan de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de libras esterlinas (1.798 millones de euros) en el ejercicio fiscal 2027, que prevé completar a más tardar el 29 de octubre de 2027, tras concluir la recompra de 1.450 millones de libras (1.738 millones de euros) correspondiente al ejercicio 2026.