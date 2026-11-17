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Zagreb, 17 nov (EFE).- El nuevo Parlamento de Serbia, surgido de las elecciones legislativas del pasado 25 de octubre -en las que la opositora Lista Estudiantil (SL) se impuso al nacionalista Partido Progresista Serbio (SNS) del expresidente y exprimer ministro Aleksandar Vucic- se constituye este martes.

Por primera vez en 14 años, el SNS no dominará la Cámara, ya que 140 de los 250 escaños estarán ocupados por los diputados de la SL, una formación nacida de las masivas protestas anticorrupción que promete restaurar el Estado de derecho y la libertad de prensa, entre otros objetivos.

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El SNS contará con 103 representantes, mientras que los de las minorías húngara, albanesa y bosnia ocuparán los siete escaños restantes.

Quien resulte elegido presidente del Parlamento asumirá también la jefatura interina del Estado hasta la celebración de elecciones presidenciales, previstas a más tardar para el 27 de diciembre.

"Se ha ido Aleksandar", "Victoria" y "Prisión para los diputados del SNS", coreaban cientos de ciudadanos congregados ante la entrada de la Asamblea Nacional para saludar a los nuevos legisladores a su llegada, antes de abrirse la sesión constitutiva a las 10:00 hora local (09:00 GMT).

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En cambio, los manifestantes abuchearon a los parlamentarios del SNS e incluso uno de ellos arrojó yogur contra la diputada y actriz Lidija Vukicevic, ferviente partidaria de Vucic, quien denunció entre lágrimas que le tiraron del cabello y la insultaron sin que la policía interviniera.

"¿Si delante del Parlamento no podemos estar seguros, dónde lo estaremos?", declaró la parlamentaria, según la retransmisión en directo del acto por internet.

La SL surgió de un movimiento estudiantil que protagonizó protestas antigubernamentales masivas durante dos años, iniciadas para exigir responsabilidades por la muerte de 16 personas el 1 de noviembre de 2024 al derrumbarse una marquesina de la estación de tren de Novi Sad, tragedia que los estudiantes atribuyeron a la corrupción endémica.

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La formación aún no ha definido con claridad su política exterior, al subrayar que sus prioridades son restablecer primero el funcionamiento de las instituciones democráticas del país tras años de "secuestro" por parte del régimen autocrático de Vucic.

No obstante, sus líderes han anunciado que acelerarán el proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), estancado durante años, aunque mantienen su rechazo a imponer sanciones contra Rusia, una postura contraria a la exigencia de Bruselas de que los países candidatos se alineen con la política exterior comunitaria.

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Vucic dimitió como presidente el 27 de septiembre, varios meses antes de que expirara su segundo mandato presidencial, para concurrir como candidato a primer ministro en las legislativas.

Con la constitución del Parlamento se abre ahora un plazo de 90 días para la formación del nuevo Gobierno en Serbia. EFE