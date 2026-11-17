17/11/2026 Tamara Falcó no se ha perdido el concierto de su hermano Julio Iglesias Jr en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su hermano Julio José Iglesias Jr, Tamara Falcó no se ha perdido este lunes el concierto que el artista ha ofrecido en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, 'Julio Iglesias Experience', un espectáculo con el que rinde homenaje a las canciones más emblemáticas de su padre Julio Iglesias, los temas que han marcado su vida.

Acompañada por su marido Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón llegaba a esta cita tan especial muy emocionada y con una gran sonrisa revelando que nunca había visto a Julio en concierto, derrochando estilo con un look en clave rocketa compuesto por top de cuero negro con cremallera frontal metalizada, jeans de corte acampanado, y un abrigo negro oversize con solapas satinadas,

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Y ha sido al abandonar el concierto, orgullosa de su hermano y asegurando que el espectáculo le había encantado -"la verdad es que ha sido precioso. Me ha gustado todo porque las canciones me las sabía todas y ver a mi hermano tan emocionado, y escucharle dedicar una canción a mi madre..." ha expresado- cuando Tamara ha vivido una de las anécdotas de la noche al pasar por delante de un VIPS y encontrarse frente a frente con la campaña publicitaria que protagoniza para la popular cadena de restauración.

Emulando el icónico anuncio de los bombones Ferrero Rocher con el que su madre Isabel Preysler se coló durante años en los hogares españoles, la socialité toma el relevo convirtiéndose en la imagen del spot con el que VIPS promociona sus tortitas navideñas bajo el significativo slogan "El gusto se hereda".

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Entre risas, Tamara ha posado a las puertas junto a su fotografía sosteniendo una bandeja con una pirámides del dulce más famoso de la cadena de restaurantes y, con la espontaneidad que la caracteriza, no ha dudado en responder a la pregunta de la prensa de si le gustaría hacer una campaña junto a Belén Esteban después del estudio que desvela que son las celebrities que mejor funcionan a nivel publicitario: "Bueno, la verdad es que nunca me lo han propuesto" ha asegurado, dejando en el aire si lo haría o no.

A su lado, Íñigo ha confesado que todavía no ha podido conocer a su nuevo sobrino, hijo de su hermana Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams, aunque ha admitido que tiene "muchas, muchas" ganas de visitarle en Estados Unidos en cuanto pueda.

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