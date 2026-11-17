17/11/2026 WeRoad adquiere la firma suiza TravelTribe y prevé sumar 70 millones en ingresos por compras en tres años. La compañía de viajes en grupo WeRoad ha cerrado la adquisición de la marca y comunidad turística suiza TravelTribe, inaugurando así su nueva estrategia de fusiones y adquisiciones, con la que aspira a generar 70 millones de euros adicionales en ingresos procedentes de crecimiento inorgánico durante los próximos tres años, según ha informado este martes en un comunicado. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA WEROAD

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La compañía de viajes en grupo WeRoad ha cerrado la adquisición de la marca y comunidad turística suiza TravelTribe, inaugurando así su nueva estrategia de fusiones y adquisiciones, con la que aspira a generar 70 millones de euros adicionales en ingresos procedentes de crecimiento inorgánico durante los próximos tres años, según ha informado este martes en un comunicado.

Con esta operación, los viajes y eventos de TravelTribe --que cuenta con una comunidad de más de 1.600 personas en Suiza y una tasa de repetición del 47,5% en los 12 meses posteriores al primer viaje-- se integrarán bajo la marca WeRoad para reforzar su posicionamiento en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza) y ampliar su catálogo deportivo.

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En concreto, las escapadas de fin de semana de esquí en estaciones alpinas como Zermatt, Laax y St. Moritz --que representaron cerca del 70% de las reservas de la firma adquirida en los dos últimos inviernos-- pasarán a comercializarse como itinerarios propios de WeRoad a partir de esta misma temporada.

Asimismo, el cofundador de TravelTribe, Francesco Staccone, se incorpora a la estructura de WeRoad como cofundador de WeMeet para liderar el desarrollo de producto y la expansión global de esta plataforma de eventos locales, conectando inicialmente las comunidades de Suiza e Italia mediante un equipo nativo en inteligencia artificial.

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El director de Estrategia de WeRoad, Andrea Lamperini, ha destacado que esta compra marca el inicio de una etapa en la que la compañía analiza activamente oportunidades en casi todos los continentes --buscando plataformas de viajes y organizadores de eventos de entre 2.000 y 40.000 asistentes anuales-- para consolidar su presencia en Europa y Estados Unidos.