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Kiev, 17 nov (EFE).- Rusia volvió a atacar la madrugada de este martes con misiles y drones la capital ucraniana, provocando daños en dos de los puentes que conectan ambas orillas del río Dniéper, que atraviesa y divide en dos la capital ucraniana, según han informado las autoridades de la ciudad.

Los dos puentes golpeados por los rusos son el Pivdeni (‘sur’ en ucraniano) y el Pivnichni (norte), ha explicado en su cuenta de Telegram el alcalde, Vitali Klichkó.

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Ambos puentes ya habían sido alcanzados en repetidas ocasiones en las últimas semanas en ataques rusos que obligaron a cerrarlos temporalmente al tráfico.

Además del tráfico rodado, el cierre temporal de estos puentes afecta al movimiento del metro entre las dos orillas del río Dniéper, ya que la línea verde del Metro, que conecta a ambos márgenes de Kiev, pasa en uno de sus tramos por el puente Pivdeni.

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Las autoridades ucranianas han advertido recientemente de que Rusia busca dificultar el movimiento entre las mitades oeste y este de Ucrania con bombardeos constantes a puentes que cruzan el río Dniéper.

El Dniéper atraviesa de norte a sur Ucrania y los puentes sobre este río son indispensables para el transporte de mercancías y, en tiempo de guerra, también de suministros militares.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, que informa en tiempo real de los ataques aéreos rusos contra la retaguardia ucraniana, las fuerzas del Kremlin han lanzado esta madrugada múltiples misiles y drones contra Kiev y otras regiones del país.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido en la víspera que Rusia preparaba un ataque de estas características. EFE