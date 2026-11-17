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Lima, 16 nov (EFE).- La cancillería de Perú anunció que se vienen realizando investigaciones técnicas sobre las fallas en el audio y las pantallas gigantes instaladas en la misa del papa León XIV, este lunes, en el último acto en Lima de su visita pastoral de seis días, que generaron las quejas de muchos asistentes en un evento organizado para más de un millón de participantes.

Un comunicado de prensa del ministerio de Relaciones Exteriores indicó que las investigaciones buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos de las empresas proveedoras.

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La cancillería lamentó "los inconvenientes técnicos producidos en algunos sectores" de la base aérea Las Palmas, que "dificultaron que los fieles presentes pudieran seguir con normalidad la Santa Misa de Su Santidad el papa León XIV".

Asimismo, señaló que, para este evento, la cancillería contrató a dos empresas proveedoras, una a cargo de las torres de sonido y video distribuidas en el recinto, y otra a cargo de los grupos electrógenos que las abastecían de energía para la correcta transmisión del evento.

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La prensa local informó que se trató de las empresas Pow Sang Sonido y Luces, y Facogem Industrial, a cargo de los grupos electrógenos y el cableado eléctrico, las cuales facturaron un total de 11 millones de soles (3,2 millones de dólares).

La cancillería apuntó además que esas contrataciones contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República.

En los primeros minutos de iniciada la misa, las redes sociales se comenzaron a llenar de quejas de los asistentes porque las pantallas instaladas en el lugar, en una explanada de 70 hectáreas para albergar a más de un millón de participantes, no funcionaban y tampoco se podía escuchar con claridad la homilía del pontífice.

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Muchas personas prefirieron abandonar la base aérea ante la incomodidad de no poder ver ni escuchar la celebración eucarística, además de tener que soportar varias horas de espera y el intenso calor que se sintió este lunes en el lugar, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

Además de esos inconvenientes técnicos durante la misa de despedida del papa, los asistentes también compartieron videos de las dificultades y el caos que se vivió para abandonar la base aérea, al concluir la celebración, porque era insuficiente el número de policías para orientar y mantener el orden al abandonar el sitio.

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León XIV cerró con una multitudinaria misa en Lima una gira de 11 días intensos que comenzó en Uruguay, siguió en Argentina y finalizó con 6 días en Perú, su país por naturalización, en el que cantó el himno nacional, reconoció a su gente, elogió sus comidas y hasta bromeó con que estando "en casa" no se podía hablar en otro idioma.

El viaje, que llevó al pontífice de Lima al desierto costero, las altura andinas y la selva amazónica, también tuvo un gran componente de denuncia, aliento y solidaridad con los más desposeídos, además de un énfasis en la necesidad de reaccionar ante el avance incontrolable de la ciencia y la tecnología y de fortalecer la fe en un mundo cada vez más materialista.EFE

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