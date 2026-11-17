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Sídney (Australia), 17 nov (EFE).- El Gobierno australiano anunció este martes que los jóvenes extranjeros que viajen al país con visados de vacaciones y trabajo deberán pasar más tiempo en las zonas rurales del país para poder renovar los mismos y acceder a un segundo o tercer año en la nación austral.

La medida, que afecta a los visados "Work and Holiday" (trabajo y vacaciones) obligará a los jóvenes a pasar cuatro meses trabajando en zonas rurales frente a los tres anteriores, una medida que entrará en vigor a partir de marzo de 2027, según anunció hoy el ministro de Interior, Tony Burke.

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El Ejecutivo también establecerá un sistema de registro e invitaciones para gestionar las solicitudes de quienes quieran obtener un segundo o tercer visado.

El portal para registrar el interés abrirá el próximo 1 de diciembre y la primera ronda de invitaciones está prevista para mediados de enero.

El Gobierno reservará 45.000 plazas para segundos visados y 25.000 para terceros durante el ejercicio 2026-2027, mientras que los ciudadanos británicos seguirán exentos de los requisitos de trabajo regional, en virtud del acuerdo de libre comercio entre Australia y el Reino Unido.

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Los extranjeros que ya se encuentren en Australia tendrán hasta el 28 de febrero de 2027 para completar el trabajo requerido y presentar una solicitud válida conforme al procedimiento actual.

"Los trabajadores con visado de vacaciones contribuyen de manera importante a nuestra economía, especialmente en la agricultura, el turismo y la hostelería, así como en las zonas regionales", afirmó Burke en un comunicado.

El ministro señaló que los cambios permitirán ofrecer reglas claras tanto a las empresas como a los trabajadores extranjeros y garantizar que el programa siga beneficiando a las regiones, especialmente fuera de las áreas metropolitanas.

"Australia seguirá acogiendo a los trabajadores con visados de vacaciones. Estas reformas hacen que el programa sea más justo, más específico y sostenible a largo plazo", agregó.

El cambio llega después de varios meses de consultas con representantes de los sectores agrícola, turístico y hostelero, que habían advertido de las dificultades que las restricciones iniciales podían generar para cubrir puestos de trabajo estacionales.

El Gobierno australiano busca así que los jóvenes extranjeros que llegan al país para viajar y trabajar prolonguen su estancia en las comunidades regionales, donde su aportación resulta especialmente relevante para actividades como la recolección agrícola y los servicios turísticos. EFE

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