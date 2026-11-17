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Pekín, 17 nov (EFE).- La Fiscalía china presentó cargos por presunta aceptación de sobornos contra Gu Jun, exdirector general de la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC), uno de los principales conglomerados estatales del sector nuclear, después de concluir una investigación anticorrupción abierta en enero, informó este martes la televisión estatal CCTV.

La Fiscalía Popular Suprema indicó que el caso fue investigado por la Comisión Nacional de Supervisión y posteriormente remitido al Ministerio Público, que ordenó la detención del exdirectivo y encargó su procesamiento a la Fiscalía de Enshi, en la provincia central de Hubei.

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De acuerdo con la acusación, Gu aprovechó los cargos que ocupó en distintas empresas del sector nuclear para favorecer a terceros y recibir ilegalmente dinero y bienes por una cuantía "especialmente elevada", cuyo importe no fue precisado.

Entre sus anteriores responsabilidades figuran la dirección de Sanmen Nuclear Power, State Nuclear Power Technology Corporation y China Nuclear Engineering Group, además de la dirección general de la CNNC, que ejerció entre 2018 y 2024.

La acusación fue presentada ante el Tribunal Popular Intermedio de Enshi, aunque las autoridades no detallaron las operaciones presuntamente irregulares ni anunciaron una fecha para el juicio.

Gu, investigado desde el pasado 19 de enero por presuntas "graves violaciones de la disciplina y la ley", fue mencionado días después en informaciones sobre las pesquisas contra el general Zhang Youxia, entonces uno de los máximos responsables militares chinos, por sospechas de haber filtrado secretos nucleares a Estados Unidos.

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Según medios internacionales, la investigación del exdirectivo nuclear estaría relacionada con las sospechas de que Zhang había filtrado secretos nucleares a EE.UU., unas acusaciones que no han sido confirmadas oficialmente y que tampoco aparecen en el procesamiento anunciado este martes.

El procesamiento se suma a la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, que ha alcanzado a dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes empresas estatales.

Los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 680.000 personas entre enero y septiembre de este año, entre ellas 105 funcionarios de rango provincial o ministerial o superior, según los últimos datos oficiales. EFE