Guardar

El periodista costarricense Camilo Rodríguez ha sido asesinado a tiros este lunes por la tarde en el cantón de Santo Domingo de Heredia, al norte de San José, en Costa Rica, tras ser interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta mientras circulaba en su vehículo.

El crimen tuvo lugar entre las 15.45 y las 16.00 horas (hora local) en la Ruta 32, en sentido Limón hacia la capital costarricense, cuando dos sospechosos vestidos de negro que viajaban en una motocicleta blanca abrieron fuego contra el automóvil que conducía el comunicador, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior del turismo con múltiples impactos de bala, según ha informado la Cruz Roja Costarricense a la televisión local Teletica.

PUBLICIDAD

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, ha precisado que los agentes han recogido "entre nueve y diez casquillos" en el exterior del vehículo y que revisan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de huida de los atacantes. Asimismo, ha calificado de "bastante amplias" las líneas de investigación abiertas, recordando que Rodríguez realizaba denuncias públicas en sus redes sociales sobre supuestas actividades criminales y redes de narcotráfico.

"Vamos a abordar cada una de ellas. Hablaba de muchas personas, de diversos temas, que involucraban supuestamente acciones criminales; tenemos un equipo completo trabajando", ha señalado Muñoz, mientras las autoridades mantienen un amplio despliegue policial en los alrededores para dar con los responsables.

PUBLICIDAD

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha expresado su "indignación y repudio" ante lo que ha calificado de "cobarde asesinato", subrayando que el ataque supone "una mancha contra la libertad de expresión" con independencia del contenido de las informaciones que difundía el comunicador. "Como presidenta de la República, he instruido a todos los cuerpos policiales a que brinden apoyo en la investigación para castigar a los asesinos de Camilo", ha afirmado tras trasladar sus condolencias a la familia.

CONDENA DEL GREMIO PERIODÍSTICO

Por su parte, la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) ha condenado el asesinato y se ha sumado al pronunciamiento del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) para exigir al Ministerio Público y al OIJ una investigación "con celeridad y de manera exhaustiva" que identifique tanto a los autores materiales como intelectuales y esclarezca si el crimen está vinculado a su labor informativa.

PUBLICIDAD

La organización ha recordado que Rodríguez había denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte el pasado mes de abril y ha trazado un paralelismo con el asesinato hace 25 años en ese mismo cantón de Parmenio Medina, director del programa radiofónico La Patada.

En este sentido, la RCP ha alertado del deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Costa Rica, país que ha caído del octavo puesto al lugar 38 en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras entre 2022 y 2026.

PUBLICIDAD