Guardar

Tres personas han fallecido tras estrellarse la avioneta en la que viajaban en las inmediaciones del borde norte del Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado, en el estado estadounidense de Arizona, según ha informado el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés).

El aparato y el campo de escombros fueron localizados por personal del parque en torno a las 10.15 horas (hora local) de este lunes en la zona conocida como Basin, sin que se hayan hallado supervivientes entre sus tres ocupantes.

PUBLICIDAD

El Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón había recibido el aviso sobre la desaparición de la aeronave, un modelo Piper Comanche, alrededor de las 23.30 horas del domingo, situándose su última ubicación conocida precisamente en las proximidades del área de Basin, en el borde norte del cañón.

Durante la madrugada de este lunes, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona llevó a cabo un rastreo aéreo utilizando cámaras infrarrojas y equipos de visión nocturna, en el que también participaron equipos de búsqueda y rescate de los condados de Coconino y Kane, así como el Centro de Coordinación de Rescate de la Fuerza Aérea estadounidense.

PUBLICIDAD

Las autoridades han señalado que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) asumirá la investigación para esclarecer las causas del siniestro con el apoyo del Servicio de Parques Nacionales, mientras que la identidad de los tres fallecidos no ha sido divulgada por respeto a la privacidad de sus familias.