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Manila, 17 nov (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, propuso este martes que los países asiáticos creen una reserva conjunta de petróleo utilizando tanques inactivos en Japón, durante una reunión con China, Corea del Sur y los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila.

"Deseo proponer una iniciativa de cooperación para el almacenamiento de petróleo en Asia mediante el uso de tanques inactivos en Japón, que puede coordinarse con el plan conjunto de almacenamiento liderado por Filipinas", afirmó Takaichi ante la plataforma AZEC (Comunidad de Cero Emisiones de Asia), reunida en Manila junto con la cumbre de líderes de ASEAN y países asociados.

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El plan nace en el marco de su iniciativa 'Power Asia', dirigida a facilitar las compras conjuntas de crudo y productos derivados del petróleo entre países asiáticos, a la que Japón destinará unos 8.481 millones de euros y que ella misma anunció el pasado abril, en plena crisis energética derivada de la guerra en Irán.

Además, Takaichi afirmó que Japón lanzará una iniciativa para crear un mercado común para Asia en el ámbito de la tecnología avanzada.

La mandataria explicó antes de partir a Manila que buscará reforzar su cooperación con la ASEAN durante la cumbre, y viajará después a Shenzhen, en China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arranca este miércoles.

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La líder japonesa mantendrá además encuentros bilaterales con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung; el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.; y con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul; además de participar en un encuentro de líderes del Quad (Japón, EE. UU., Australia e India) cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, llegue a Manila esta tarde.

Por su parte, el presidente de Filipinas dijo en el mismo encuentro que, "en un mundo interconectado, ninguna nación puede decidir su camino energético sola", y que proyectos así "refuerzan a toda la región".

La crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán ha golpeado a la región y en especial a Filipinas, primer país del Sudeste Asiático en declarar la emergencia energética.

Como principal destino del combustible que llega de los países del golfo Pérsico y atraviesa el problemático estrecho de Ormuz, Asia intenta amortiguar los problemas de suministro y la subida de precios dentro de sus fronteras.

Manila concluye hoy la reunión de líderes del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental, a la que ha invitado a países asociados como EE. UU., China, India, Japón, Corea del Sur y Australia.

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Manila/Tokio, 17 nov (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., acordaron cooperar para lograr la resiliencia económica y energética en la región durante una reunión al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en el marco del aumento de precios del petróleo tras la guerra de Irán.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Japón publicado tras el encuentro sostenido el lunes en Manila, los líderes celebraron el "constante progreso" de las relaciones bilaterales entre ambos países asiáticos y mencionaron las negociaciones en curso para actualizar su acuerdo de asociación económica entre Japón y Filipinas.

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También intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones relativas a Corea del Norte y la situación en los mares de China Oriental y Meridional.

Tokio y Manila se enfrentan por separado a Pekín debido a disputas soberanistas en los mares de China Meridional y Oriental, respectivamente, y su reciente acercamiento militar cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con una alianza a tres bandas forjada en abril de 2024.

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Durante el encuentro entre Takaichi y Marcos, este último recordó un momento distendido con la jefa del Gobierno japonés durante su visita de Estado a Japón en mayo, cuando cantaron canciones del grupo de rock británico The Beatles.

"Recuerdo con gran placer nuestra sesión de karaoke durante la cena, en nuestra última reunión. Pero, además de eso, también está todo el trabajo importantísimo que pudimos realizar para fortalecer las relaciones entre nuestras naciones", dijo el presidente filipino, provocando una carcajada de Takaichi.

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Las relaciones diplomáticas formales entre Filipinas y Japón se normalizaron en 1956, pero fue durante la mencionada visita de Marcos a Tokio cuando elevaron sus lazos, frente al auge de China en el Indopacífico.