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Al menos dos palestinos han resultado heridos de bala al recibir disparos de dos israelíes que a su vez han sufrido lesiones leves tras ser atacados por varias personas cuando se dirigían en su vehículo a un asentamiento colono a las afueras de la ciudad de Jericó, en Cisjordania.

Los heridos palestinos son un adulto joven alcanzado por fuego israelí en el muslo y una mujer que ha recibido un disparo en la cabeza y permanece en estado crítico, según ha señalado la Media Luna Roja Palestina en un comunicado recogido por la agencia Sanad, que ha situado los hechos en la zona de Deir al Dik, al oeste de Jericó. Ambos han sido trasladados ya en ambulancia a un hospital.

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Paralelamente, el Ejército de Israel ha emitido un comunicado en el que asegura que "unos terroristas aceleraron su vehículo hacia un vehículo israelí y chocaron contra él". "Inmediatamente después del impacto, (los ciudadanos palestinos) salieron de su vehículo con armas de asalto, atacaron e hirieron a los ocupantes del vehículo israelí", ha agregado en el texto, firmado por un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En el mismo, el cuerpo militar ha afirmado que los ciudadanos israelíes en cuestión han sido objeto del lanzamiento de piedras por parte de un número indeterminado de personas, a lo que "respondieron disparando para neutralizar la amenaza". "Hay heridos tanto entre los israelíes como entre los palestinos", ha anotado el portavoz de las FDI.

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Tras lo sucedido, las fuerzas de seguridad israelíes han acudido al lugar "y ahora persiguen a los sospechosos y están estableciendo controles de carretera por toda la zona", ha declarado el Ejército, que ha apuntado que "sigue investigando los detalles del incidente".