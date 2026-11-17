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Toronto (Canadá), 16 nov (EFE).- Canadá remontó este lunes el gol inicial de Guatemala para imponerse por 4-1 en Toronto, con un doblete del jugador del Villarreal español Tani Oluwaseyi, y clasificarse para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf tras un encuentro en el que mostró una clara superioridad que pudo traducirse en una goleada todavía mayor.

La selección canadiense, que había ganado el encuentro de ida por 2-3, resolvió la eliminatoria con un resultado global de 7-3 y obtuvo también la clasificación directa para la Copa Oro de 2027.

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Guatemala sorprendió a los locales al adelantarse en el minuto 34 por medio de Óscar Santis, pero su alegría duró poco. Jonathan David igualó cinco minutos después, de penalti, y Oluwaseyi puso por delante a Canadá antes del descanso.

El conjunto centroamericano, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, había conseguido mantenerse en el partido gracias principalmente a las intervenciones de su portero, Kenderson Navarro, que evitó que Canadá abriese antes el marcador.

Los canadienses, que llevaron la iniciativa durante buena parte de la primera mitad, habían disfrutado de varias ocasiones, especialmente por medio de Liam Millar y Luc de Fougerolles, pero se encontraron con la buena actuación del guardameta guatemalteco.

En una de sus escasas aproximaciones, Santis aprovechó un mal despeje de la defensa canadiense para establecer el 0-1 y devolver momentáneamente la emoción a una eliminatoria que parecía favorable a los locales.

Sin embargo, la reacción de Canadá fue inmediata. David, que había provocado el penalti, transformó la pena máxima en el minuto 39 con un potente lanzamiento y, en el tiempo añadido de la primera parte, Oluwaseyi culminó una acción individual para establecer el 2-1.

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La superioridad canadiense se hizo todavía más evidente tras el descanso.

Tajon Buchanan marcó el tercero en el minuto 53 y, nueve minutos después, Oluwaseyi completó su doblete con un remate de cabeza a bocajarro, tras una asistencia también de cabeza de Millar.

Con el 4-1, Guatemala apenas encontró argumentos para inquietar a Maxime Crépeau, que pasó una noche relativamente tranquila entre los palos.

Canadá siguió controlando el encuentro y acumulando llegadas, aunque Navarro volvió a impedir que la diferencia aumentase.

El equipo canadiense, que disputó el encuentro sin su capitán Alphonso Davies, lesionado en la ida, tampoco pudo contar en el banquillo con su seleccionador, Jesse Marsch, sancionado tras ser expulsado en Guatemala. Su ayudante Mauro Biello dirigió al equipo.

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La victoria permite a Canadá alcanzar la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf, prevista para marzo de 2027, mientras que Guatemala queda eliminada y deberá buscar por otra vía su presencia en la próxima Copa Oro.

- Ficha técnica:

4. Canadá: Maxime Crépeau; Niko Sigur, Joel Waterman, Luc de Fougerolles (Richard Chukwu, m.73), Richie Laryea (Kevin Khan, m.81); Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan Saliba (Zorhan Bassong, m.64), Liam Millar (Jacen Russell-Rowe, m.64); Jonathan David y Tani Oluwaseyi (Promise David, m.64).

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Seleccionador: Jesse Marsch (sancionado). Dirigió el equipo Mauro Biello.

1. Guatemala: Kenderson Navarro; Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Santis (Olger Escobar, m.73), Rodrigo Saravia (Óscar Castellanos, m.60), José Rosales, Jesús López (José Bolaños, m.73); Rubio Rubín (Erick Lémus, m.78) y Jehú Fajardo (Matt Evans, m.60).

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Seleccionador: Luis Fernando Tena.

Goles: 0-1, m.34: Óscar Santis. 1-1, m.39: Jonathan David, de penalti. 2-1, m.45+1: Tani Oluwaseyi. 3-1, m.53: Tajon Buchanan. 4-1, m.62: Tani Oluwaseyi.

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México). Amonestó a Allen Yanes, José Morales, Aarón Herrera y Olger Escobar.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, disputado en el BMO Field de Toronto. Canadá se clasificó para las semifinales con un resultado global de 7-3.