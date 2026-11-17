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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este martes la captura de un dron MQM-170 del Ejército de Estados Unidos cuando volaba por el espacio aéreo situado al sur de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en lo que Teherán ha destacado como su novena captura de este tipo.

"En el marco de las exitosas operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica contra el equipamiento del Ejército invasor estadounidense, otro dron MQM-170 de dicho país ha sido neutralizado y tomado bajo control en los cielos al sur de Qeshm", ha anunciado en un comunicado el propio órgano militar, que ha asegurado que "el aparato aterrizó de forma totalmente segura gracias a una precisa y exitosa operación de guerra electrónica llevada a cabo por especialistas aeroespaciales" de sus filas.

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Al hilo, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que sus "jóvenes oficiales de élite" han demostrado con esta acción "que la supuesta superioridad tecnológica de Estados Unidos no garantiza la invulnerabilidad de su equipamiento militar".

"Los cielos de Irán no serán un campo de pruebas para los agresores", ha espetado el órgano, advirtiendo a Washington que "cualquier acción hostil recibirá una respuesta contundente por parte de los defensores del país".

El dron en cuestión, de 4,9 metros de envergadura y 2,7 de longitud, es también conocido con el sobrenombre de Outlaw G2. Su fabricante, la compañía estadounidense Griffon Aerospace, afirma que puede servir como "vehículo para objetivos fiable y de bajo coste, con una firma visual mejorada y una mayor superficie de impacto", o como "una plataforma económica para el despliegue de cargas útiles que ofrece una gran autonomía, así como capacidad en cuanto a tamaño, peso y potencia de la carga útil".

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"Actualmente constituye la plataforma básica de UAS para los contratos militares estadounidenses de objetivos aéreos", destaca la empresa aeroespacial en su sitio web.