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Grupo Gayosso, empresa mexicana del sector funerario y de previsión, ha anunciado una "alianza estratégica" con la 'startup' catalana Vixiees para modernizar sus canales comerciales y tecnológicos, lo que redundará en una mejor atención a las familias y eficiencia operativa.

La firma latinoamericana ha elegido a Vixiees, fundada por Pablo Pascual, Nil Roda y Álex Sánchez, para este "paso determinante" por su sistema de industrialización de ventas, que está desplazando a las relaciones tradicionales con los clientes al convertir cualquier equipo comercial 'B2C' en una línea de producción industrial guiada por datos.

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Grupo Gayosso ha asegurado que ha indicado una "nueva etapa corporativa" a manos del español Carlos Peña, que ha sido nombrado consejero delegado con el mandato de alcanzar un "crecimiento sostenido" mediante "el rigor y la eficiencia".

En este sentido, la compañía ha destacado que, desde que asumió el cargo, han mejorado la inmediatez y la contactabilidad, así como el volumen de contratos formalizados hasta septiembre, que se quintuplicó (444%) en comparativa interanual.

Grupo Gayosso ha constatado, también, un aumento relativo del 27% en la tasa de conversión de contacto en contrato gracias a la estandarización de los procesos y el seguimiento de los mismos. Además, el valor medio por contrato repuntó un 7,2% y las ventas digitales asistidas por Vixiees se dispararon 5,6 veces (465%).

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"La prioridad de Grupo Gayosso ha sido transformar la captación digital en un sistema de ejecución disciplinado, homogéneo y con trazabilidad absoluta de punta a punta", ha afirmado Carlos Peña, que, aparte de CEO, es presidente de la empresa.

"La tecnología debe estar al servicio de la agilidad y de las familias; al sistematizar los procesos con herramientas como Vixiees, logramos reducir los tiempos de respuesta a minutos y multiplicar nuestro ritmo comercial anual, manteniendo siempre la calidez, el respeto y la empatía que han distinguido a nuestra empresa a lo largo de 151 años de historia", ha abundado.

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