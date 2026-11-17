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Caracas, 16 nov (EFE).- La Fiscalía de Venezuela y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) suscribieron este lunes un acuerdo para luchar contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

El fiscal general venezolano, Larry Devoe, explicó en X que se trata de un "importante memorándum de entendimiento" que tiene como objetivo "robustecer los mecanismos de cooperación en materia de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como en la atención integral de las víctimas".

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"Esta alianza nos permitirá coordinar experiencias y buenas prácticas institucionales, fortalecer las capacidades preventivas frente a la violencia infantil, la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual", señaló.

Además, se va a "proporcionar asistencia técnica especializada para asegurar el bienestar físico, mental y psicosocial de las personas afectadas", agregó Devoe, quien firmó el acuerdo junto con la jefa de misión de la OIM en Venezuela, Lia Poggio.

El pasado 3 de noviembre, el Ministerio de Interior y Justicia informó de la captura por parte de la Policía Nacional de dos mujeres en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) por su presunta vinculación con una red de trata de personas.

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Hasta agosto de este año, la Plataforma de Coordinación Interagencial R4V computaba al menos 6,97 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe. EFE