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El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha reconocido este lunes que el país "ha perdido más de lo que ha ganado" en la última década a raíz del Brexit y ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa constructiva con la Unión Europea que permita impulsar el crecimiento económico sin cruzar "las líneas rojas" de su programa electoral.

Durante su intervención en el tradicional banquete del Alcalde de Londres, el jefe del Ejecutivo británico ha advertido de que la salida "dura" del bloque comunitario "no es suficiente para Reino Unido" y ha subrayado que el mundo ha cambiado profundamente desde el referéndum de 2016, mencionando la invasión rusa de Ucrania y las amenazas a la seguridad continental.

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"En 2016 parecía mucho más fácil ir por libre. Hoy no tanto. No podemos ignorar esta realidad, ni el hecho de que tenemos a nuestras puertas un grupo de democracias que comparte muchos de nuestros valores e intereses", ha afirmado Burnham, quien ha cifrado entre un 4 y un 8% del PIB el impacto negativo del Brexit sobre la economía británica.

De cara a la cumbre bilateral entre Reino Unido y la Unión Europea que se celebrará este viernes en Bruselas --cuyo trabajo previo ha agradecido a su predecesor, Keir Starmer--, el mandatario laborista ha sostenido que Londres "no está en condiciones de dar la espalda a un posible acuerdo que podría sumar hasta un 0,4% al PIB".

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DESCARTA VOLVER AL MERCADO ÚNICO O LA UNIÓN ADUANERA

Burnham ha detallado que cualquier pacto con Bruselas deberá superar tres condiciones: respetar las líneas rojas del manifiesto laborista --sin reingresar en la UE, el mercado único ni la unión aduanera durante esta legislatura--, mejorar los términos heredados del Brexit y superar lo que ha denominado la "prueba Makerfield", en alusión a su circunscripción electoral, garantizando mejoras tangibles para las comunidades más desfavorecidas.

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En este sentido, ha explicado que el acuerdo debe contribuir a abaratar la cesta de la compra y la factura eléctrica, reducir la burocracia empresarial y reforzar la cooperación para frenar la inmigración irregular y los cruces de pateras en el canal de la Mancha. "Si el acuerdo ofrece todo esto, y creo que puede hacerlo, estaré de acuerdo", ha asegurado, avanzando que la próxima semana presentará la legislación correspondiente ante el Parlamento.

Asimismo, el primer ministro ha anunciado que, tras la cumbre de este viernes, su Gobierno iniciará un diálogo con los socios europeos para explorar opciones sobre la relación a largo plazo entre Londres y Bruselas, cuyas conclusiones serán presentadas para orientar las decisiones de la próxima legislatura. "Ya no se trata de quemar puentes. Se trata de ser constructivos y positivos, para lograr un beneficio mutuo para Reino Unido y la UE", ha concluido.

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