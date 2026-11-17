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Ciudad de Panamá, 16 nov (EFE).- Panamá, país carbono negativo, reclamará durante la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) que los acuerdos que se logren alcanzar se traduzcan en acciones concretas, financiamiento y beneficios reales para las comunidades, informó este lunes el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Con el Pacto de Panamá con la Naturaleza como su "carta de presentación" y liderando la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), el mensaje de la delegación panameña está respaldado por un "resultado contundente" y una "credencial que pocos países pueden exhibir", pues sus bosques "absorben más carbono del que el país emite", según un comunicado.

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Panamá defiende que sus bosques absorbieron 23.412 kilotoneladas de CO2 equivalente en 2024, mientras que el conjunto de los demás sectores generó emisiones por 18.897 kilotoneladas, un balance que lo convierte en un país carbono negativo y "refuerza su posición en las negociaciones internacionales".

Sin embargo, el país centroamericano sostiene que las cifras por sí solas no bastan, por lo que en Antalya planteará el "mensaje directo" de que la COP31 "debe pasar de las promesas a los resultados concretos para las personas".

Por ello considera que el éxito de la COP31 debe ser medido principalmente por los "proyectos ejecutados, el financiamiento desembolsado, los beneficios que lleguen a las comunidades y los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos adoptados".

Ese planteamiento, según el Gobierno panameño, se refleja en el Pacto de Panamá con la Naturaleza, la hoja de ruta nacional que contempla la restauración de 100.000 hectáreas degradadas entre 2026 y 2035, incluidas 2.500 hectáreas de manglares.

Para Panamá, la acción climática requiere recursos suficientes, y para ello trabaja en impulsar una hoja de ruta que permita triplicar el financiamiento destinado a la adaptación a través de donaciones y créditos concesionales, además de fortalecer los mecanismos financieros internacionales.

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La información oficial destaca que Panamá también llega a la COP31 respaldado por una experiencia que despierta interés internacional: la integración del cambio climático, la biodiversidad y la lucha contra la degradación de tierras en una sola estrategia nacional.

"Justamente por eso, Panamá tiene la autoridad moral y el liderazgo para impulsar una propuesta internacional que promueva el reconocimiento global de los Derechos de la Naturaleza, respaldada por un mecanismo de financiamiento permanente", afirmó el titular de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro.

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La participación de Panamá en la COP31 también refleja el papel que el país desempeña en la construcción de posiciones regionales sobre clima y desarrollo sostenible, al ejercer durante 2026 la presidencia pro tempore de la AILAC y la del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

"Este doble liderazgo regional fortalece la capacidad de Panamá para impulsar consensos, acercar posiciones entre países y promover una agenda orientada a que los compromisos internacionales se traduzcan en resultados concretos para las personas y los territorios más vulnerables", detalla el comunicado. EFE

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