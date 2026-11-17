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El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha afirmado este lunes que Washington espera que la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) "continúe" pero "con algunas modificaciones y actualizaciones", aludiendo a los recursos y tropas destinados y a las capacidades en las que la misión asistiría a las Fuerzas Armadas libanesas.

"Como sabéis, la FINUL lleva 20 años allí en su forma actual. La Resolución 1701 fue la base y el mandato para ello. Esperamos que eso continúe con algunas modificaciones, por supuesto, y algunas actualizaciones", ha respondido a preguntas de la prensa.

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En concreto, el diplomático estadounidense ha criticado que la misión "ha contado con entre 8.000 y 11.000 soldados, con un coste de 500 millones de dólares (455 millones de euros) al año". "Creemos que eso tiene que cambiar. Hay que actualizarlo", ha anotado, sin precisar en qué sentido debería ocurrir a juicio de Estados Unidos.

Asimismo, ha apuntado a "algunas capacidades clave, como el desminado, el apoyo humanitario y el apoyo marítimo", subrayando que "las Fuerzas Armadas libanesas (las) necesitan y necesitarán" pero cuestionando cómo mantenerlas en la actualidad y en el futuro.

"Está la cuestión del mecanismo de verificación a medida que avanza el diálogo trilateral", ha agregado en alusión a las conversaciones con Líbano e Israel, antes de recordar que "Francia es la redactora de esta resolución" y que, en virtud de esta situación, Washington trabajará "en estrecha colaboración" con París.

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