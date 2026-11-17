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DESTACADOS

ASEAN CUMBRE

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Manila - El presidente de EE. UU., Donald Trump, tiene prevista su llegada a Manila para asistir al último día de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un encuentro previsto con los líderes del Quad (India, Japón y Australia, además de EE. UU), alianza que busca contrarrestar la influencia de Pekín en el Indopacífico.

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NVIDIA RESULTADOS

Nueva York - El gigante tecnológico estadounidense Nvidia, principal fabricante mundial de chips para inteligencia artificial (IA), anunciará este martes sus resultados del tercer trimestre fiscal, en un momento marcado por la dimisión de su cofundador y hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang, y por las dudas de los inversores sobre el ritmo de crecimiento de la demanda de infraestructura para IA.

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- El anuncio será al cierre de la cotización de la Bolsa de Wall Street a las 17.00 hora local (22.00 GMT)

APEC CUMBRE

Shenzhen (China) - En el marco de la cumbre de APEC, que se celebra en la ciudad china de Shenzen el miércoles y el jueves, el presidente de China, Xi Jinpin, se reúne con las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y de Perú, Keiko Fujimori, así como con el primer ministro canadiense Mark Carney.

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- Sheinbaum y Carney también mantendrán una reunión bilateral.

- Cuna de gigantes tecnológicos como Huawei, Tencent, BYD y DJI, la ciudad china de Shenzhen ultima, bajo intensas medidas de seguridad, los preparativos para recibir a los líderes de la APEC (18-19 de noviembre), una cita con la que China busca exhibir el desarrollo de una ciudad que pasó de ser uno de los primeros laboratorios de su apertura económica a convertirse en un polo de innovación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Shenzhen acoge la primera jornada de la Cumbre de Líderes Empresariales de la APEC, que reunirá a representantes de 115 multinacionales de la lista Fortune Global 500.

ISRAEL PARLAMENTO

Jerusalén - El Parlamento israelí (Knéset) celebra un pleno extraordinario para votar la sustitución de su presidente, el diputado del Likud Amir Ohana, por el diputado de Yashar! Matan Kahana, en una iniciativa impulsada por el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, que busca hacerse con el control de la Cámara antes de la formación del Gobierno.

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ADEMÁS

COP31 CLIMA | Antalya (Turquía) - Los países y organizaciones participantes en la cumbre climática COP31 que se celebra en Antalya (Turquía) empiezan a negociar el borrador de acuerdo presentado este lunes, en una jornada que estará dedicada a los océanos y los mares, uno de los eslabones más olvidados de las negociaciones climáticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Mientras los océanos absorben el 25 % de las emisiones y casi el 90 % del calentamiento de la atmósfera, los expertos reclaman a las naciones reunidas en la COP31 de Antalya (Turquía) "vías más claras y concretas" para integrar el océano y el cambio climático. (Texto)

- El director de clima y resiliencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Richard Choularton, señala en una entrevista a EFE desde la COP31 que lo que se necesita ahora es construir un mundo que pueda lidiar con la nueva normalidad de los fenómenos climáticos extremos, como el actual episodio del Súper El Niño". Por Isaac J Martín (Texto) (Foto)

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HAITÍ CRISIS | Puerto Príncipe - International Crisis Group divulga el informe 'Una fuerza fragmentada: el complejo de seguridad que combate a las pandillas en Haití', en el que analiza los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el país caribeño, donde diversas fuerzas internacionales ayudan en el combate a las bandas armadas, y la necesidad de establecer un plan integral de fortalecimiento de las instituciones nacionales. (Texto)

- Movilización convocada en Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití por jóvenes del movimiento Relèv, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, para expresar su respaldo a la intervención de las fuerzas salvadoreñas que han ayudado a expulsar a las bandas armadas de varios sectores de la capital. (Texto)(Foto)(Video)

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MICROSOFT TECNOLOGÍA | Nueva York - El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, pronunciará un discurso durante la inauguración de la conferencia anual Ignite, en un momento de especial atención sobre la compañía tras los problemas registrados la pasada semana en varias de sus aplicaciones. (Texto)

TRIBUNAL KOSOVO | La Haya - El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) dictará este martes sentencia contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi y otros cuatro acusados de intentar obstruir la justicia y manipular testigos durante el juicio en el que se les ha condenado a hasta 25 años de prisión por presuntos crímenes de guerra durante el conflicto kosovar de 1998-1999.

FRANCIA PROTESTAS | París - Francia vive una nueva jornada de manifestaciones y de huelga convocadas por los sindicatos para protestar contra el aumento del coste de la vida y reclamar mejoras en el poder adquisitivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU BIDEN | Washington - El expresidente de Estados Unidos Joe Biden publica su nuevo libro de memorias, 'Promise Me, America'. (Texto)

VATICANO BASÍLICA | Ciudad del Vaticano - El 18 de noviembre de 1626, hace exactamente 400 años, el papa Urbano VIII consagraba la basílica de San Pedro del Vaticano, culminando así más de un siglo de obras para levantar el imponente epicentro del mundo católico y tesoro artístico, en la forma en que ha llegado a nuestros días. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

IRÁN AZAFRÁN

Kabudarahang (Irán) - El azafrán de Irán, el principal productor de la especia más valiosa del mundo, se enfrenta a las amenazas del cambio climático, las sanciones económicas y la guerra con Estados Unidos, lo que convierte su llegada a las mesas de todo el planeta en un intrincado proceso.

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ESPECIALES

- Con motivo de la cumbre entre la Unión Europea y el reino Unido del próximo 20 de noviembre, en la que se abordarán desde cuestiones de defensa y seguridad, hasta comercio, migración o cooperación policial y judicial, la agencia Efe enviará este martes una serie previa con la guía UE REINO UNIDO.

AGENDA INFORMATIVA

América

10:00GMT.- Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- International Crisis Group divulga el informe 'Una fuerza fragmentada: el complejo de seguridad que combate a las pandillas en Haití', en el que analiza los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el país caribeño, donde diversas fuerzas internacionales ayudan en el combate a las bandas armadas, y la necesidad de establecer un plan integral de fortalecimiento de las instituciones nacionales. (Texto)

13:15GMT.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de octubre. (Texto)

14:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PIB.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre, una tasa influida por la llegada del nuevo Gobierno, encabezado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. (Texto) (Foto)

14:00GMT.- La Habana.- CUBA CINE.- Los organizadores de la 47 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, previsto del 3 al 13 de diciembre próximos, ofrecerán una conferencia de prensa con los detalles del evento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Washington.- EEUU SARAMPIÓN.- La Organización Panamericana de la Salud actualiza sobre la situación del sarampión en las Américas, tras una reunión en la que expertos analizaron si EE.UU. puede mantener su estatus de eliminación del virus tras reportar más de 5.400 casos y seis muertes en 2026. (Texto)

17:00GMT.- Nueva York.- MICROSOFT TECNOLOGÍA.- Microsoft inaugura su conferencia anual Ignite, en la que su consejero delegado, Satya Nadella, pronunciará el discurso de apertura en un momento de especial atención sobre la compañía tras los problemas registrados la pasada semana en varias de sus aplicaciones

18:20GMT.- Washington.- EEUU EMERGENCIAS.- Estados Unidos realiza una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia.

20:30GMT.- Nueva York.- NVIDIA RESULTADOS.- El gigante tecnológico estadounidense Nvidia, principal fabricante mundial de chips para inteligencia artificial (IA), anunciará este martes sus resultados del tercer trimestre fiscal, en un momento marcado por la dimisión de su cofundador y hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang, y por las dudas de los inversores sobre el ritmo de crecimiento de la demanda de infraestructura para IA (Texto)

21:30GMT.- Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Christie's celebra en Nueva York su subasta principal de arte del siglo XX, encabezada por un paisaje de Gustav Klimt y un abstracto de Wassily Kandinsky valorados entre 60 y 80 millones de dólares cada uno, así como la pintura 'Ogre Orissa' del cubano Wifredo Lam, que se espera que marque un récord para el artista. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- El chavismo y la oposición continúan reunidos en la cuarta ronda de diálogo para allanar el camino a las elecciones presidenciales en Venezuela.

Santiago.- CHILE PRESUPUESTOS.- El Senado comienza la discusión del primer proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de José Antonio Kast, que incluye recortes en distintos programas sociales, de salud y de educación. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS DERECHOS HUMANOS.- La Mesa de Seguimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) presentará el informe 'Honduras frente a sus obligaciones internacionales: contexto y desafíos en derechos humanos'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU BIDEN.- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden publica su nuevo libro de memorias, 'Promise Me, America'

Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de octubre de 2026. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR ELECCIONES.- El aspirante a la Presidencia de El Salvador por el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, presenta este martes oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones generales 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY CRISIS.- La Fiscalía en Paraguay prosigue las acciones judiciales tras la intervención de Ueno bank, que ha sacudido a la política local luego de la destitución del ahora expresidente Santiago Peña, enviado este lunes a una cárcel militar. (Texto)

Europa

06:00GMT.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadística (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo en el Reino Unido en octubre. (Texto)

07:00GMT.- Tallin.- ESTONIA RUSIA.- El Riigikogu, el Parlamento de Estonia, debate una resolución de la oposición sobre el cierre de la frontera con Rusia por motivos de seguridad.

07:00GMT.- París.- FRANCIA DROGAS.- El Museo del Hombre de París presenta a la prensa la exposición 'Drogas', que podrá visitarse del 18 de noviembre de 2026 al 6 de junio de 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Roma.- ITALIA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat) publica los datos definitivos de la inflación en octubre. (Texto)

08:00GMT.- Londres.- IGLESIA ANGLICANA.- 12 Sínodo General de la Iglesia Anglicana, con asistencia del rey Carlos III como cabeza de la iglesia en su primera vez en este papel. Abadía de Westminster

08:00GMT.- Bruselas.- UE DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo los aspectos relacionados con la seguridad en las relaciones entre la UE y China, además del apoyo a Ucrania y la seguridad y la defensa transatlánticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30GMT.- Roma.- PAPA LATINOAMÉRICA.- El papa León XIV llega a Roma después de su viaje apostólico por Sudamérica, donde ha visitado Uruguay, Argentina y Perú (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30GMT.- Vilna.- UE IGUALDAD.- El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), con sede en Vilna, publica su informe anual sobre el estado de la igualdad de género en España y el conjunto de la Unión Europea (UE). (Texto)

08:45GMT.- Berlín.- ALEMANIA FINLANDIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente finlandés, Alexander Stubb, para hablar sobre la guerra en Ucrania, entre otros temas. (Foto)

09:00GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publicar su índice de confianza inversora.

09:00GMT.- Bruselas.- UE PERSPECTIVAS.- La Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas de otoño para la UE, la eurozona y cada uno de sus Estados miembros, incluida España. (Texto)

10:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA FINLANDIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a su homólogo finlandés, Alexander Stubb. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO BASÍLICA.- El 18 de noviembre de 1626, hace exactamente 400 años, el papa Urbano VIII consagraba la basílica de San Pedro del Vaticano, culminando así más de un siglo de obras para levantar el imponente epicentro del mundo católico y tesoro artístico, en la forma en que ha llegado a nuestros días. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Ginebra.- SALUD OMS.- Rueda de prensa semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la presencia del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, para tratar los principales asuntos sanitarios globales. (Texto)

13:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA FINLANDIA.- El presidente finlandés, Alexander Stubb, recibe el Premio Walther Rathenau en Berlín.

13:14GMT.- Ginebra.- ARMAS AUTÓNOMAS.- Organizaciones de la sociedad civil que intentan impulsar que los Estados reunidos en Ginebra en la 7º Conferencia Internacional sobre Armas Convencionales decidan regular las armas autónomas capaces de matar sin intervención humana realizan un acto para alentarles a dar este paso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Roma.- ITALIA LITERATURA.- El escritor y periodista Luis de León presenta en Roma su nueva novela "Los durmientes" (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00GMT.- París.- FRANCIA ESPAÑA CINE.- Un extenso ciclo de cine propondrá desde este martes en París mirar hacia las mujeres del cine catalán, como Carla Simón, Belén Funes, Meritxell Colell y otras figuras, en la galería nacional Jeu de Paume, especializada en la imagen y el audiovisual y ubicada en el jardín de las Tullerías. (Texto)

Antalya.- COP31 CLIMA.- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (hasta el 20 de noviembre) (Texto)

Viena.- MIGRACIÓN CONFERENCIA.- Viena acoge hoy la undécima edición de la 'Vienna Migration Conference', un foro anual organizado por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), un organismo internacional con sede en la capital austríaca y a que pertenecen 21 países europeos, entre ellos Alemania, Turquía, Países Bajos o Grecia.

Belgrado.- SERBIA PARLAMENTO.- Sesión constitutiva del nuevo Parlamento de Serbia tras las elecciones legislativas del 25 de octubre, en las que la opositora Lista Estudiantil puso fin a 14 años de mandato del partido SNS, liderado por el populista nacionalista Aleksandar Vucic. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Reunión del grupo de contacto de apoyo a Ucrania presidida por Alemania y el Reino Unido en la sede de la OTAN. Sede de la OTAN

La Haya.- TRIBUNAL KOSOVO.- El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) dictará este martes sentencia contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi y otros cuatro acusados de intentar obstruir la justicia y manipular testigos durante el juicio en el que se les ha condenado a hasta 25 años de prisión por presuntos crímenes de guerra durante el conflicto kosovar de 1998-1999.

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Varios sindicatos convocan una jornada de huelgas y movilizaciones en distintas ciudades de Francia para protestar contra el aumento del coste de la vida y reclamar mejoras en el poder adquisitivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

13:00GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PARLAMENTO.- El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) se reúne para votar la elección de su presidente, un cargo clave en la organización y dirección de la actividad legislativa, a petición del bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- EGIPTO ECONOMÍA.- Finaliza hoy el Foro Económico Mundial (WEF, según sus siglas en inglés) en El Cairo, una cumbre estratégica sobre Egipto que ha reunido a destacados líderes empresariales internacionales y altos cargos gubernamentales para abordar las prioridades de inversión y las perspectivas económicas del país y su potencial como nodo estratégico para el comercio y la energía. (Texto)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, realiza una visita a Mascate para reunirse con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, en medio de los esfuerzos para encontrar una salida diplomática a la guerra y del pulso con Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz.

África

14:00GMT.- Nairobi.- CUMBRE PARLAMENTARIA CONTRA EL HAMBRE.- Cierre en Nairobi de la tercera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, organizada por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y el Parlamento keniano. (Texto)

Asia

01:30GMT.- Shenzhen.- CHINA CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en un momento de acercamiento diplomático y comercial entre Pekín y Ottawa, que han intensificado sus contactos y rebajado las restricciones arancelarias tras años de tensiones bilaterales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

04:00GMT.- Shenzhen.- APEC PERÚ.- La presidenta peruana, Keiko Fujimori, mantiene un almuerzo de trabajo con empresarios chinos organizado por la Embajada de Perú en China, en el marco de su visita a Shenzhen para participar en la APEC. (Texto)

07:30GMT.- Shenzhen.- CHINA PERÚ.- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Perú, Keiko Fujimori, mantienen una reunión bilateral en Shenzhen, en vísperas de la cumbre de líderes de la APEC, en un encuentro marcado por el peso de China como principal socio comercial del país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00GMT.- Shenzhen.- MÉXICO CANADÁ.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en un momento de estrecha coordinación entre México y Ottawa, que han cerrado filas en defensa del tratado comercial norteamericano (T-MEC) frente a la presión arancelaria de Washington y buscan ampliar su comercio bilateral para depender menos de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Bombay.- INDIA REINO UNIDO.- La ciudad india de Bombay acoge la ceremonia de premiación de los Premios Earthshot a la protección medioambiental, con la presencia del príncipe y la princesa de Gales, Guillermo y Catalina.

Nueva Delhi.- INDIA PRENSA.- El Tribunal Supremo de la India examina la petición de 21 grandes medios de comunicación para retirar una ley de privacidad digital por obstaculizar la labor periodística.Bangkok.- ASIA IA.- Arranca en Bangkok el congreso internacional Innovate Asia 2026 sobre telecomunicaciones, inteligencia artificial (IA) e infraestructuras digitales.

Manila.- ASEAN CUMBRE.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, tiene prevista su llegada a Manila para asistir al último día de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un encuentro previsto con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shenzhen.- CHINA MÉXICO.- Los presidentes de China, Xi Jinping, y México, Claudia Sheinbaum, tienen previsto reunirse este martes en Shenzhen, en vísperas de la cumbre de líderes de la APEC, en el primer viaje de la mandataria mexicana al gigante asiático y en un contexto de tensiones comerciales tras los incrementos arancelarios aprobados por México sobre productos de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shenzhen.- APEC CUMBRE.- La ciudad china de Shenzhen acoge la primera jornada de la Cumbre de Líderes Empresariales de la APEC, que reunirá a representantes de 115 multinacionales de la lista Fortune Global 500, así como a dirigentes políticos y responsables de organizaciones internacionales, para abordar el comercio, la innovación y la cooperación económica en Asia-Pacífico, en vísperas de la cumbre de líderes del foro, además de contar con un discurso de apertura del presidente de China, Xi Jinping. (Texto)

Shenzhen.- APEC CUMBRE.- Las tensiones comerciales y las guerras de Ucrania e Irán marcarán desde este miércoles la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, con la atención puesta en la reunión del jueves entre los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin. (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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