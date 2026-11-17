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Después de mes y medio recorriendo las ciudades más importantes de nuestro país con 'Julio Iglesias Experience', y de colgar el cartel de 'no hay entradas' en los 18 conciertos que ha dado hasta el momento de la que sin duda es su gira más especial y ambiciosa, Julio José Iglesias Jr. ha tenido este lunes 16 de noviembre en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid la primera de sus dos citas en la capital -el próximo será el 14 de diciembre en el mismo escenario- con el espectáculo con el que rinde homenaje a las canciones que han marcado su vida, los temas más icónicos de su padre, Julio Iglesias.

Entre los asistentes que han aplaudido, bailado y cantado sin parar durante las do horas que ha durado el show -y en el que ha cantado entre otras canciones himnos del artista gallego como 'Me olvidé de vivir', 'De niña a mujer', 'Gwendolyne', 'Un canto a Galicia', o 'Por el amor de una mujer'-, su madre Isabel Preysler, su hermana Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva, su primo Álvaro Castillejo, o rostros conocidos como Cari Lapique, Susana Uribarri, o el juez Santiago Pedraz y su pareja Elena Hormigos.

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Pero también la mayor fan de Julio, su novia Ariadna Romero, que no ha dudado en viajar desde Miami a España para arropar al cantante en esta cita inolvidable en la que demostró que el talento forma parte de su ADN y que no tiene nada que envidiar a la impresionante voz de su padre, uno de los artistas más importantes de la historia de la música.

El hijo de Isabel Preysler y la modelo y actriz de origen cubano se conocieron por casualidad en un restaurante en la capital de Florida en verano de 2023 y, desde entonces, se han convertido en inseparables. Y aunque Julio ha confesado que por el momento no se plantean pasar por el altar, residen juntos en Miami desde hace tres años con el hijo de su chica -un niño de 8 años llamado Leo-, y como ha revelado en más de una ocasión ha encontrado en Ariadna a su verdadera alma gemela tras su separación de Charisse Verhaert en 2019 después de 7 años de matrimonio, y su posterior ruptura con la también modelo Vivi Domenico tras un año de amor.

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Presumiendo de su felicidad, la pareja ha protagonizado un apasionado beso tras el concierto, después de que el hermano de la marquesa de Griñón atendiese a sus fans y se sacase numerosas fotografías derrochando simpatía y cercanía tras una noche inolvidable.

"Es un homenaje de las canciones que ido escuchando toda mi vida. Estoy muy feliz" ha expresado con una inmensa sonrisa ante la atenta mirada de la cubana que, radiante, ha reconocido que está "súper orgullosa" de Julio.