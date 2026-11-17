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MADRID 17 (EUROPA PRESS)

Un estudio que ha contado con investigadores de la Universidad de Sogang (Corea del Sur) utiliza observaciones de planetas y estrellas para establecer nuevos límites sobre las posibles propiedades eléctricas y magnéticas de la materia oscura, difíciles de comprobar en el laboratorio. El trabajo se publica en 'Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP)'.

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La materia oscura sigue eludiendo la detección directa. Sus partículas, de movimiento más lento, podrían dejar señales demasiado débiles para que los detectores las registren, pero serían capturadas con mayor facilidad por planetas y estrellas.

A medida que se acumulan en el interior de estos cuerpos, podrían producir efectos que los instrumentos actuales nos permitirían detectar. Para este trabajo, los investigadores exploraron este escenario combinando cálculos teóricos con observaciones existentes.

El estudio no encuentra evidencia de materia oscura, pero descarta algunas combinaciones de sus posibles propiedades, lo que ayuda a los investigadores a orientar futuras búsquedas.

Aunque representa alrededor del 85% de la materia del universo, la materia oscura se manifiesta principalmente a través de sus efectos gravitacionales.

Es un dilema: si no podemos "verla", no sabemos qué es, pero sin saber qué buscar, encontrarla se convierte en una tarea ardua.

Por lo tanto, los experimentos ponen a prueba diferentes hipótesis sobre su naturaleza, hasta ahora sin detectarla directamente.

Una posibilidad es que, además de la gravedad, la materia oscura posea interacciones eléctricas o magnéticas tan débiles que hayan pasado desapercibidas.

Sus partículas podrían, por ejemplo, portar una pequeña carga eléctrica o comportarse como imanes en miniatura.

Estas propiedades les permitirían interactuar con la materia ordinaria.

Aquí es donde entra en juego la velocidad: al colisionar con el material de un detector, una partícula de movimiento lento podría transferir muy poca energía como para dejar una señal detectable.

Pero existe la otra cara de la moneda: al atravesar un cuerpo celeste, solo necesitaría perder una pequeña cantidad de energía en las colisiones para volverse incapaz de escapar de su gravedad.

Durante miles de millones de años, las partículas capturadas podrían acumularse en las regiones centrales.

Al estar confinadas a un espacio reducido, los encuentros serían más probables y, si su naturaleza lo permite, podrían dar lugar a "aniquilaciones": procesos en los que se transforman en otras partículas. Estas podrían escapar o depositar energía en el interior del cuerpo celeste, calentándolo.

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"En este trabajo, consideramos cuatro cuerpos celestes: la Tierra, el Sol, Júpiter y las enanas blancas", explica Gaurav Tomar, investigador del Centro de Espacio-Tiempo Cuántico de la Universidad de Sogang en Corea del Sur y autor principal del estudio.

"Existen experimentos específicos, como IceCube en el Polo Sur, que buscan neutrinos provenientes del Sol y la Tierra. Para Júpiter y las enanas blancas, consideramos las posibilidades de calentamiento".

Para la Tierra y el Sol, utilizaron los resultados de las búsquedas de neutrinos producidos por posibles aniquilaciones de materia oscura.

Al poder viajar a través de grandes cantidades de materia, estos neutrinos podrían llegar a los detectores y proporcionar una pista sobre lo que ocurre en el interior del cuerpo celeste. Para Júpiter y las enanas blancas, consideraron el calentamiento.

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A diferencia del Sol, estos objetos no se alimentan de fusión nuclear y, por lo tanto, ofrecen condiciones más favorables para identificar una fuente de calor adicional. Los autores calcularon cuánto calor produciría la materia oscura y lo compararon con la energía emitida por cada cuerpo.

Si la materia oscura por sí sola generara más calor del que el cuerpo emite, ese escenario particular de materia oscura queda descartado.

La comparación descartó algunas combinaciones de masa y propiedades de partículas que otros experimentos habían dejado sin resolver.

La Tierra resultó particularmente útil para comprobar la posibilidad de una pequeña carga eléctrica, mientras que las enanas blancas pueden establecer límites a otras propiedades electromagnéticas.

Sin embargo, los resultados dependen de las suposiciones utilizadas en los cálculos, incluyendo la cantidad de materia oscura que rodea a las estrellas.

Cuanta más materia oscura haya en las proximidades, más partículas podría capturar una estrella con el tiempo. "Desconocemos la densidad de materia oscura en esa región. Utilizamos valores estimados, por lo que, si estos cambian, nuestros límites podrían volverse más débiles o más fuerte", señala Tomar, refiriéndose al cúmulo M4, que contiene las enanas blancas consideradas en el estudio y donde la densidad de materia oscura no se ha medido y se estima a partir de modelos.

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Para futuras búsquedas, los autores señalan la necesidad de fijarse en enanas blancas aún más frías en regiones de materia oscura más densas, donde cualquier calentamiento adicional sería más fácil de identificar, y también exoplanetas: posibles trampas de materia oscura más allá de nuestro Sistema Solar.