17/11/2026 Imagen promocional del encuentro 'Sin mirar a un lado, sin taparse los oídos, sin guardar silencio' en Contemporánea Condeduque CULTURA AYUNTAMIENTO DE MADRID

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La antropóloga Rita Segato, "una de las principales referentes del pensamiento crítico latinoamericano", participará el martes en un encuentro organizado por el centro cultural Contemporánea Condeduque, bajo el título 'Sin mirar a un lado, sin taparse los oídos, sin guardar silencio'.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, este encuentro se incluye en la programación de 'Pensamiento y Literatura' y tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos de este espacio municipal. Además contará con la participación de la periodista Carolina Espinoza Cartes, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

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Todas las localidades para asistir están agotadas, pero esta charla estará disponible en el canal de YouTube de Contemporánea Condeduque a partir del miércoles.

Rita Segato lleva décadas analizando las estructuras sociales y culturales que sostienen la violencia contra las mujeres. Considerada una de las voces más influyentes del pensamiento crítico latinoamericano, su trayectoria intelectual pone el foco en una cuestión central: la violencia contra las mujeres no es una excepción del sistema, sino una de las razones más profundas de su existencia.

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Segato es licenciada por la Queen's University of Belfast y profesora de la Universidad de Brasilia e investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil, titular de la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo en la Universidad Nacional de San Martín y de la Cátedra Rita Segato de Pensar en Conversación de la Universidad de Guadalajara.

Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 'CLACSO 50 años', el Premio Fanon de la Asociación de Filósofos Caribeños, el Premio Daniel Cosío Villegas del Colegio de México y el Premio Internacional de Ensayo de la Fundación Antoni Tàpies. Además, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca y otras seis instituciones académicas.

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Entre sus obras destacan 'Las estructuras elementales de la violencia', 'La nación y sus otros', 'La guerra contra las mujeres y Contrapedagogías de la crueldad', publicadas en distintos idiomas.

El encuentro estará moderado por Carolina Espinoza Cartes, periodista y profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Sus investigaciones tratan los procesos de transición política de Chile y España, el exilio tras episodios de violencia política y la perspectiva de género en los procesos de desplazamiento forzado en Europa.

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Espinoza ha sido investigadora en las universidades de Wisconsin, Grenoble y Concepción, así como en la Universidad Complutense de Madrid y en el Centro de Estudios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.