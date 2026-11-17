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Apple ha actualizado su 'smartphone' plegable iPhone Duo para agregar una función de reconocimiento facial usando la cámara frontal con la segunda versión beta de iOS 27.3, de manera que los usuarios puedan desbloquear el dispositivo mediante su rostro.

La tecnológica presentó su primer plegable en septiembre de este año, que llegó al mercado a finales de octubre con un diseño de pantalla más ancha y achatada, en línea con el formato pasaporte, desde 2.339 euros.

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Sin embargo, este nuevo formato para la firma se lanzó sin una de sus funciones más comunes en iPhone, como es el reconocimiento facial Face ID. Por tanto, los usuarios tienen que recurrir a introducir el código de acceso o utilizar la función de Touch ID, que lee la huella dactilar, para desbloquear el dispositivo.

Ahora, Apple está trabajando en agregar una función de reconocimiento facial para acceder al iPhone mediante una actualización de 'software', lo que permitiría desbloquear el 'smartphone' con el rostro sin necesidad de variar el 'hardware'.

Concretamente, esta función se ha encontrado en la segunda versión beta de iOS 27.3, tal y como lo ha podido conocer MacRumors, y utiliza la cámara frontal del dispositivo para analizar el rostro del usuario. Por tanto, se ha de tener en cuenta que no funciona de la misma forma que la herramienta Face ID, para la que se utiliza una cámara dedicada TrueDepth con sensores de profundidad que mapean el rostro en 3D.

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Teniendo esto en cuenta, Apple ha advertido en la beta que, al utilizar la cámara frontal normal, no puede ofrecer la misma seguridad de reconocimiento que el sistema Face ID. En este sentido, para garantizar más seguridad, esta función solo estará disponible para la pantalla de bloqueo y si se ha utilizado Touch ID o se ha introducido el código de acceso en los últimos 45 minutos.

Asimismo, la tecnológica también ha especificado que no se puede utilizar esta función de reconocimiento facial para aprobar compras a través de de Apple Pay.

Con todo, se prevé que Apple lance iOS 27.3 de forma pública en diciembre, por lo que se espera que esta función de reconocimiento facial esté disponible para entonces. Cabe recordar que, respecto a Face ID, Apple planea integrar esta característica en el iPhone Duo de segunda generación, según Bloomberg.

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