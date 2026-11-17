17/06/2026 Avión de Volotea volando sobre Asturias antes de aterrizar en el Aeropuerto de Asturias ECONOMIA

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La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha ampliado hasta el próximo 31 de enero de 2027 su recomendación a las aerolíneas de no operar en el espacio aéreo de Bahréin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, además de los países de Arabia Saudí, Irán, Irak, Jordania, Siria y Líbano.

Estas actualizaciones responden a volatilidad de la situación de seguridad regional, lo que "genera riesgos adicionales en el espacio aéreo de los países afectados".

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"Los impredecibles acontecimientos militares, junto con el posible uso de misiles, drones, aviones de combate y sistemas de defensa aérea, crean un alto riesgo para los vuelos civiles a todas las altitudes y niveles de vuelo sobre las aguas dentro del espacio aéreo en cuestión", ha añadido al respecto.

En relación a Arabia Saudí, país objeto de recientes ataques por parte de los rebeldes hutíes, la EASA ha destacado que las amenazas recurrentes con misiles y drones, junto con la activación de los sistemas de defensa aérea, generan "un mayor riesgo" de identificación errónea de aeronaves civiles, así como riesgos asociados con sobrevuelos de misiles y drones, actividades de interceptación y caída de escombros.

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Si bien ha valorado que Arabia Saudí ha demostrado su capacidad para gestionar su espacio aéreo de forma "eficaz", incluso mediante medidas tácticas de desconflicto y de Control de Seguridad de Emergencia del Tráfico Aéreo (Escat), el entorno operativo sigue siendo vulnerable a un rápido deterioro debido a riesgos externos que escapan al control de las autoridades nacionales.

Por ello, las recomendaciones de la agencia europea en este territorio pasan por no operar en ningún nivel de vuelo ni altitud en las zonas designadas de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Yeda, además de instar a la precaución en el resto del espacio aéreo saudí.

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También aconsejó a las aerolíneas que evitaran sobrevolar las aguas afectadas del Golfo Pérsico y la parte especificada del Golfo de Omán. En el caso de Jordania, la agencia ha informado que no se ha registrado actividad militar que afecte su espacio aéreo desde el 9 de septiembre, lo que indica una mejora en las condiciones de seguridad.

Los boletines actualizados también han abarcado las situaciones en Líbano, Irak e Irán. La EASA ha afirmado que continuará supervisando la situación regional junto con la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea.