Soltour adquiere el 70% de Dimensiones Club para reforzar su oferta de grandes viajes en España y Portugal

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El turoperador Soltour ha adquirido una participación mayoritaria del 70% en Dimensiones Club, operador especializado en grandes viajes y destinos de larga distancia, con el objetivo de diversificar su cartera de producto en España y Portugal mediante la incorporación de propuestas especializadas en Asia, América y África, según ha informado la compañía este lunes.

La operación corporativa consolida la alianza comercial que ambas firmas iniciaron el pasado mes de abril, mediante la cual Soltour asumió la promoción y el desarrollo comercial de los itinerarios de Dimensiones Club a través de su red de distribución ibérica.

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Con la entrada en el capital, el grupo busca ampliar su oferta para el canal de agencias de viajes en ambos mercados.

Esta colaboración busca ampliar las oportunidades de negocio, fortalecer la propuesta dirigida al canal de agencias de viajes y avanzar hacia un modelo de crecimiento con mayor diversificación de producto y destinos.

En virtud del acuerdo, Dimensiones Club mantendrá su marca, su estructura operativa independiente y su posicionamiento especializado, continuando bajo el liderazgo de Julio González como consejero delegado.

De este modo, aportará su especialización en el diseño de itinerarios de largo radio mientras se apoya en la capacidad de distribución y gestión de Soltour.

El consejero delegado de Soltour, Mateo Ramón, ha subrayado que la adquisición permite construir una cartera "más amplia y equilibrada" y complementa el negocio del Caribe, que continuará siendo "uno de los pilares" de la compañía, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento conjunto a largo plazo.

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