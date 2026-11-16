Mueren tres personas en una nueva oleada de ataques de Rusia contra varios puntos de Ucrania

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Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra Ucrania, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha afirmado a través de redes sociales que un hombre y una mujer han muerto en las últimas horas a causa de sendos ataques con drones contra Bilenke y la capital provincial, la homónima Zaporiyia, antes de confirmar igualmente daños materiales. "Sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", ha señalado.

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Asimismo, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha denunciado un muerto y tres heridos en un nuevo ataque ruso contra la provincia. "Los rusos han golpeado de nuevo el Dniéper. Hay varios vehículos incendiados en la carretera. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar", ha recalcado, al tiempo que ha tildado de Rusia de "Estado terrorista".

La Fuerza Aérea ucraniana ha cifrado en 158 los drones lanzados durante la noche por las tropas rusas, al tiempo que ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 131 aparatos. Sin embargo, ha confirmado impactos en 19 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros once lugares.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha reivindicado ataques con drones contra "infraestructuras portuarias y ferroviarias" en territorio ucraniano, así como contra buques "desplegados en apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania". Así, ha destacado que entre los objetivos alcanzados figuran un buque que se dirigía a Odesa "con material militar y de doble uso" y una locomotora en una estación de tren en Zaporiyia "utilizada para el transporte de mercancías destinadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania".