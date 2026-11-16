Las inundaciones y la insalubridad disparan la meningitis infantil en Gaza

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Deir al Balah (Franja de Gaza)/Jerusalén, 16 nov (EFE).- Decenas niños con meningitis llegaron en las últimas semanas a los hospitales de la Franja de Gaza, desde que el mal tiempo empeoró aún más las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que vive la población gazatí y a las que ahora se suman las inundaciones de sus tiendas de campaña, denuncian los médicos del enclave.

"Los casos de meningitis que han llegado a los hospitales de la Franja de Gaza desde principios de este año se cuentan por cientos. Y desde el comienzo de la temporada invernal han llegado decenas de casos a los hospitales de la Franja, sobre todo de niños", explica a EFE en el Hospital Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah (centro de Gaza) el portavoz de la institución, Jalil al Daqran.

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Los hospitales han registrado tantos casos víricos, como de su variante más peligrosa, la bacteriana, habiéndose cobrado la enfermedad la vida de nueve niños a lo largo de 2026.

El médico apunta directamente a las inundaciones que, desde principios de noviembre, ha sufrido la población gazatí por la llegada de los temporales del otoño: "El agua de lluvia ha inundado las tiendas de los desplazados y se ha mezclado con aguas residuales, lo que ha provocado un gran brote de esta enfermedad entre los niños".

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A todo ello se suman otros factores que favorecen la propagación de enfermedades, como que la población resida entre núcleos de basuras o la escasez de medicamentos, relata Al Daqran.

Como factor agravante, el médico señala la destrucción de los hospitales en Gaza a raíz de bombardeos israelíes, el último de ellos la pasada semana, cuando Israel atacó el ala de cirugía del Hospital Naser de Jan Yunis, en el centro del enclave palestino, matando a seis personas.

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Sólo 20 de los 37 hospitales gazatíes están en funcionamiento, recoge la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Al sumar al recuento hospitales de campo, otros centros menores de atención médica y estaciones de ambulancias, sólo 317 de 671 infraestructuras funcionan en la Franja.

"Noté que el niño no estaba normal", explica a EFE desde el hospital una madre que no da su nombre, mientras sostiene a su bebé con una mano. "Empezó después de esta borrasca, cuando las aguas residuales se mezclaron con el agua de lluvia. Todo esto nos afecta porque además vivimos en tiendas de campaña".

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Unos 1,4 millones de personas (de una población de 2,1 millones) siguen viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados en la Franja de Gaza, según los datos de la ONU. El 54 % están en un "mal o muy mal estado", detalla su Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA).

El brazo militar israelí que administra asuntos civiles en los territorios ocupados, COGAT, aseguraba el pasado 12 de noviembre en un comunicado en redes sociales que ha introducido más de 8.200 camiones con recursos para el invierno y más de 91.000 tiendas de campaña para la población.

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El organismo sostiene que son tiendas con una durabilidad de seis meses a un año.

Consultado por EFE sobre si se han adoptado cambios en los materiales o los recursos que entraban a Gaza después de que el pasado invierno se produjeran numerosas inundaciones, un oficial del COGAT negó que se hayan dado variaciones y comentó que muchas imágenes de los temporales estaban elaboradas con inteligencia artificial.

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El pasado invierno, 10 personas fallecieron por hipotermia en Gaza, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Este 13 de noviembre se registró la primera muerte relacionada con el frío. La víctima fue el bebé Kinan Ahmed Arqiq, de nueve meses, a causa "de un descenso drástico de su temperatura corporal", informó entonces Sanidad.

"Soy madre de siete", continúa la mujer gazatí cuyo bebé está enfermo en el Mártires de Al Aqsa, "Tengo, además, otros tres, todos pequeños, y tengo mucho miedo de que sufran la misma enfermedad cuando volvamos con su hermano".

Hazem Musleh, pediatra del hospital, explica que los pacientes llegan con fiebres muy elevadas, vómitos persistentes y, en el caso de algunas meningitis bacterianas, con manchas en la piel.

"Los niños más afectados por el frío son los lactantes y los recién nacidos, porque no pueden soportarlo. Entre las complicaciones graves de la meningitis, el niño puede llegar con convulsiones repetidas, y eso puede dejar secuelas a largo plazo", expone.

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Mientras los médicos gazatíes denuncian la falta de material, COGAT sentencia: "La negación de Hamás a desarmarse y el uso de equipamiento civil para uso militar impide la mejora de las condiciones de vida de los gazatíes".