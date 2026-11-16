Una delegación japonesa solicitará a China retomar el préstamo de pandas pese a tensiones

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Tokio, 16 nov (EFE).- Una delegación de empresarios de Japón que tiene previsto visitar China a finales de diciembre solicitará a las autoridades del gigante asiático el préstamo de osos panda con el fin de mejorar las relaciones bilaterales, a pesar de que asociaciones animalistas denunciaron este lunes dicha iniciativa.

La delegación, encabezada por el presidente de la Federación Económica de Kansai, Masayoshi Matsumoto, y el de la Cámara de Comercio e Industria de Osaka, Shingo Torii, tiene previsto visitar Pekín del 20 al 22 de diciembre para reunirse con altos funcionarios del Gobierno chino y hacer esta solicitud, informó el diario 'Yomiuri Shimbun'.

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En el marco de este encuentro, la delegación pedirá también un suministro estable de tierras raras y garantizar la seguridad de los ciudadanos japoneses en China, según fuentes consultadas por el periódico japonés. "Nos esforzaremos por obtener resultados de esta visita", agregaron.

Tras estas informaciones, la organización de defensa de animales PETA anunció este lunes que enviará una carta instando a la delegación a excluir a los pandas de su lista de peticiones "y, en su lugar, a apoyar su protección allí donde deben estar: en libertad y en sus hábitats naturales".

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"Los pandas no deberían ser moneda de cambio junto con las tierras raras y los acuerdos comerciales; tampoco deberían ser trasladados a través de fronteras ni mantenidos en cautiverio por motivos de diplomacia, turismo o venta de entradas", subrayó Jason Baker, presidente de PETA Asia.

En este sentido, hizo hincapié en que Japón y China pueden fortalecer su relación sin tratar a animales en peligro de extinción como moneda política.

A principios de este año, y coincidiendo con el deterioro de los lazos entre ambos países, se produjo la devolución a China de los dos últimos pandas que permanecían en Japón, Xiao Xiao y Lei Lei (nacidos en 2021), al expirar los acuerdos de préstamo, y dejó al archipiélago sin estos osos por primera vez desde 1972.

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El envío de pandas como herramienta diplomática por parte de China se remonta décadas atrás y se consolidó en Japón con la llegada de los primeros ejemplares al zoo de Ueno, el más antiguo del país, hace más de medio siglo tras la normalización de las relaciones entre los dos países.

Desde entonces, Japón ha acogido y criado a más de una veintena de ejemplares, que han sido recibidos con gran entusiasmo por los japoneses y han servido como símbolo de amistad entre las naciones.

La marcha de los últimos ejemplares se produjo en un contexto de fuertes tensiones entre Tokio y Pekín, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés), alegando una amenaza a la supervivencia del archipiélago. EFE

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