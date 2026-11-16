El Ibex 35 abre con un alza del 0,2% y se acerca a los 20.100 puntos

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El Ibex 35 abrió con un alza del 0,18% este lunes, por lo que el selectivo de las bolsas y mercados españoles se acercaba a los 20.100 enteros y llegaba hasta los 20.055 puntos.

En el ámbito geopolítico, la Armada de Irán ha informado de que un petrolero ha sufrido un incendio tras impactar contra una mina naval al este del estrecho de Ormuz cuando navegaba con los sistemas de navegación apagados y sin autorización de las fuerzas iraníes.

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Según un comunicado difundido por la oficina de relaciones públicas de la Armada iraní, el buque infractor transitaba por una "zona restringida" al este de este estratégico paso marítimo en el momento de la detonación.

En el ámbito corporativo, y ya en España, se ha conocido que Moeve está sondeando la venta de sus estaciones de servicio, cuya red suma más de 1.700 puntos de venta repartidos principalmente entre España y Portugal.

En este contexto, los valores que más subían eran los de Ferovial (+3,4%), Telefónica (+1,2%), Rovi (+0,9%), Repsol (+0,8%) y Amadeus (+0,6%). Del lado contrario se situaban ArcelorMittal (-1,5%), Acerinox (-0,6%), Iberdrola (-0,5%), Acciona Energía (-0,4%), Endesa (-0,33%) y BBVA (-0,3%).

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Respecto al resto de los mercados europeos, Londres avanzaba un 0,2% y París, un 0,3%; mientras que Fráncfort retrocedía un 0,1%; y Milán, un 0,4%.

El barril de Brent subía un 0,1% en la apertura de los mercados europeos, hasta los 95,91 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 88,70 dólares, un 0,2% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español se mantenía casi sin cambios en el 3,937%. En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,1% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1015 dólares por cada euro.

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