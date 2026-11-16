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La tenista rusa Mirra Andreeva gana las Finales WTA sin ceder ni un set

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La tenista rusa Mirra Andreeva doblegó (7-5, 6-3) a la ucraniana Elina Svitolina para conquistar las Finales WTA celebradas en Indian Wells (Estados Unidos), la que era su primera presencia en el torneo que reúne a las ocho mejor jugadoras de la temporada.

A sus 19 años, Andreeva, pupila de la entrenadora española Conchita Martínez, se convirtió en 'Maestra', y lo hizo además en su debut en el torneo y sin ceder ni un set esta semana. En el primer parcial este domingo, la rusa, campeona más joven desde su compatriota Maria Sharapova en 2004, rompió en tres ocasiones.

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Svitolina no lo puso fácil, pero dejó escapar más oportunidades al resto y los últimos tres juegos fueron para la rusa. De nuevo, en el inicio del segundo parcial, la batalla fue sin cuartel, con un intercambio de 'breaks' que desgastó más a la ucraniana.

Andreeva, número dos del mundo en el año que ganó también su primer 'Gran Slam' con Roland Garros, mejoró con su saque e hizo sufrir a su rival hasta una contundente victoria. La rusa alzó su cuarto título en 2026, séptimo de su carrera, con cinco victorias esta semana ante las mejores del mundo. La confirmación, pese a su juventud, de que la WTA tiene una nueva estrella.

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