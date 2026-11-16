La economía japonesa se contrajo un 0,02 % de julio a septiembre por la caída del consumo

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Tokio, 16 nov (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón se contrajo a un ritmo del 0,02 % entre julio y septiembre en comparación con el anterior trimestre, principalmente por una bajada del consumo privado, que representa más de la mitad de la economía japonesa.

Las exportaciones se redujeron un 0,2 %, en comparación con el aumento del 1,6 % del trimestre anterior, mientras que las importaciones subieron un 2,5 %, frente a la caída del 1,3 % del anterior trimestre.

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En comparación con el mismo período de 2025, la economía japonesa experimentó un crecimiento del 1,1 %, según el informe preliminar publicado este lunes por la Oficina del Gabinete del país asiático. EFE