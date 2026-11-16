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Illa apoya el desalojo de la acampada de Barcelona, que se ha hecho con "ponderación"

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apoyado el desalojo de la acampada de la plaza de Catalunya de Barcelona de este lunes de madrugada, que se ha hecho con "ponderación" entre el derecho a protesta y lo que considera que es convivencia y orden público.

"Los motivos últimos que dieron lugar a la acampada, que es la defensa de la vivienda y de las políticas de vivienda, sigue persistiendo, pero hay formas de canalizar esta protesta que convivan mucho mejor o que faciliten mucho más la convivencia", ha dicho en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press.

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Ha explicado que este domingo habló con el alcalde Jaume Collboni sobre el desalojo, que ha supuesto la expulsión de 295 personas y 150 tiendas.

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