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Asunción, 16 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay registró de nuevo este lunes la vivienda de Miguel Vázquez, fundador del intervenido Ueno bank, operativo en el que incautaron otros cinco vehículos de lujo, y adelantó otro allanamiento en un departamento del conglomerado empresarial que controlaba el banco, el Grupo Vázquez.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta allanaron por tercera vez la residencia de Vázquez, ubicada en Asunción, con el objetivo de recabar "mayores elementos" para la investigación sobre la caída de Ueno bank, causa por la que el empresario cumple prisión preventiva.

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En las inmediaciones de esta vivienda del barrio Mbocayaty se incautaron cinco vehículos, según la Fiscalía, que ya había confiscado, el 5 de noviembre pasado, otros nueve automóviles de alta gama dentro de la casa de Vázquez.

Posteriormente, los fiscales constataron que otros cuatro automotores de similares características, blindados y sin matrículas estaban "a punto de ingresar" a un taller mecánico en otro barrio de la capital paraguaya, los que también fueron retenidos.

Corbeta señaló a periodistas que los vehículos fueron hallados gracias a información proporcionada por vecinos del lugar y las unidades de inteligencia de la Policía Nacional.

Paraguay quedó sumido en una crisis después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicara, el 3 de noviembre pasado, el comienzo de un proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que recibió al menos ochocientos millones de dólares de recursos estatales.

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El caso salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, quien permanece recluido en una cárcel militar en prisión preventiva, tras su destitución en un juicio político en el que se le acusó de tener vínculos con el banco.

La intervención del banco también desembocó en la imputación de veintisiete personas vinculadas a Ueno y a empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.

En otro operativo, los fiscales Luz Guerrero y Yeimy Adle allanaron este lunes un lujoso apartamento en el complejo residencial Jade Park, propiedad del Grupo Vázquez, donde se presume residía Guillermo Vázquez, hermano del fundador de Ueno bank, también imputado dentro del caso.

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Además, las autoridades acudieron al Club Hípico Paraguayo (CHP) para "garantizar el resguardo de varios caballos vinculados al Grupo Vázquez", refirió la Fiscalía en una nota.

Todos los bienes retenidos esta jornada fueron entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

La Fiscalía instó a las personas que tengan en su poder bienes de propiedad del Grupo Vázquez a entregarlos al Ministerio Público y advirtió que quienes no colaboren "podrían ser sometidos a un proceso penal" por posibles hechos de lavado de activos. EFE

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